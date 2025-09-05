El excampeón de motociclismo Emanuel Moriatis fue víctima de un violento asalto a mano armada en avenida Panamericana, donde le robaron su moto. Durante el ataque, Moriatis relató cómo se produjo el encuentro con los delincuentes.

"Se te ponen de costado, te aparecen de repente con el arma en mano y me tiraron un primer tiro para frenar, para que pare la moto", relató a Cadena 3. El excampeón expresó que el sonido del primer disparo lo sorprendió: "Apenas veo el arma y me tiran el tiro, porque escucho el ruido y veo lo blanco que sale de la pistola".

Tras el disparo, el motociclista frenó y decidió alejarse rápidamente. "Freno, tiro la moto y automáticamente me voy como para atrás, pero siempre mirándolos, medio corriendo, caminando rápido para atrás", indicó.

Una vez que la situación se tornó más crítica, el asaltante se acercó a él. "El que tenía el arma pasa por delante de mi moto y se me viene para mí", contó. Con el casco puesto, agregó que en ese momento no escuchaba claramente lo que sucedía a su alrededor.

Este episodio de inseguridad se suma a otros similares, ya que el lugar se ha convertido en un punto crítico para los robos de motos de alta cilindrada.

Informe de Mauricio Conti