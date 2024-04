La noticia de que San Juan no estará presente en la próxima edición de la Feria del Libro de Buenos Aires ha sacudido a la comunidad cultural. Este viernes por la mañana, el secretario de Cultura local, Eduardo Varela Oro, confirmó los rumores que circulaban al respecto, explicando las razones detrás de esta decisión.

Según Varela, la ausencia de San Juan se debe principalmente a razones presupuestarias y a una deuda significativa con la Fundación El Libro. Al asumir la gestión actual, se encontraron con una deuda cercana a los 10 millones de pesos correspondiente al alquiler del espacio en la Feria del Libro del año anterior. La participación de San Juan fue condicionada al pago de esta deuda, además de los gastos operativos y logísticos necesarios para el evento, lo cual resultó inviable para la provincia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El secretario detalló que los costos asociados a la participación en la Feria del Libro incluyen el alquiler del stand, la organización de espectáculos artísticos, la movilización de personal, y otros servicios. Estos costos, estimados en unos 68 millones de pesos en 2023, se han incrementado considerablemente, haciendo imposible la participación de San Juan en el evento.

Además, Varela señaló que San Juan no será la única provincia ausente, ya que otras también han anunciado que no participarán. A pesar de explorar opciones para compartir un stand con otras provincias, estas gestiones no tuvieron éxito, dejando a San Juan fuera del evento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a futuras ediciones, el secretario expresó su esperanza de que la situación económica mejore y se pueda resolver la deuda pendiente, permitiendo a San Juan volver a participar en la Feria del Libro. Mientras tanto, se están implementando medidas para apoyar a las bibliotecas populares locales, facilitando la compra de libros con fondos de Conabip.

Finalmente, Varela sugirió que existe una intención política de resolver este inconveniente a mediano plazo, con la esperanza de que San Juan pueda regresar a eventos culturales tan relevantes como la Feria del Libro.