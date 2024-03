"La clase de la tarde": una novela que une filosofía y relaciones humanas

Giuliana Piantoni

Estas semanas tuve el placer de leer "La Clase de la Tarde", una obra literaria magistral de Laura Kogan donde la filosofía se convierte en el puente que une a dos personas en un escenario caótico como lo fue la Argentina de los años '90. En el medio, suceden cosas.

Emilio, un matemático y docente universitario, decide adentrarse en el vasto universo de la filosofía, un cambio repentino que lo llevará a entablar una relación peculiar con Blas, un profesor que se convierte en su guía en este nuevo viaje intelectual (que deviene en una hermosa amistad).

Sin embargo, más allá de la relación entre Emilio y Blas, la trama de la novela se enriquece con otras narrativas: Emilio tiene un matrimonio en crisis, un hijo adolescente sordo y ciertas inquietudes personales y profesionales que van guiando su historia.

Las relaciones entre los personajes, especialmente la disparidad entre Emilio y Carmen, añaden capas de complejidad emocional a la historia, profundizando en las fisuras del mundo real que los rodea.

Entre las distintas vetas que va tocando la historia (matemática, filosofía, relaciones) entra el lenguaje. El lenguaje, ya sea oral o en señas, es un personaje más en esta historia. Desde las conversaciones entre los personajes principales hasta los diálogos entre Emilio y sus alumnos, Laura Kogan demuestra una maestría en la construcción de diálogos que no solo transmiten conocimientos, sino también conectan a los personajes en un nivel más profundo.

Si bien la autora ya me aclaró que no fue su inspiración, no pude evitar hacer al comparación con "El mundo de Sofía", otro libro donde también los personajes -en apariencia cotidianos, como cualquier persona) aprenden de filosofía a partir del diálogo socrático, que nos recuerda cuánto una conversación puede enriquecer las relaciones humanas.

En conjunto, "La Clase de la Tarde" es una obra que cautiva con su su exploración de la amistad y el conocimiento, y su retrato vívido de una Argentina en crisis. Una lectura que invita a reflexionar sobre el destino humano y las complejidades del mundo que habitamos.