Se robaron dos tanques de agua de un jardín de infantes en Córdoba

El personal docente de un jardín de infantes de la zona noreste de la ciudad de Córdoba encontró este lunes el lugar absolutamente inundado, debido al robo de dos tanques de agua.

“Se robaron los tanques de agua, no es la primera vez, antes se robaron los tubos que conectan el gas y así no se pueden dar clases, sólo venir a comer en el Paicor; en el barrio sucede igual, no se puede dejar nada porque se lo roban para comprar droga, hacen un desastre por un 'pipazo' (paco)”, contó a Cadena 3 una mamá.

Por su parte, la directora quien por seguridad no dio su nombre, indicó: “Es una vez más remar solos en una escuela que trata de cambiar historias pero que cada vez cuesta más, estamos esperando que nos resuelvan el problema para poder volver a recibir a los alumnos”.

“Hace muchos años pedimos que nos cuiden y nos dijeron que no hay presupuesto, ayer fuimos a la casa del ladrón a golpearle la puerta y la policía nos llamó y tardaron 40 minutos en venir, el año pasado le robaron la bicicleta a la mamá de una nena con discapacidad, nos dijeron quien la tenía, la policía no vino, fuimos y la rescatamos”, relató.

“Nosotros elegimos estar en este territorio pero necesitamos que alguien más elija acompañarnos,(...) tenemos una comunidad de 150 alumnos y elegimos estar acá pero necesitamos que nos den una mano”, sostuvo.

Según su relato, los ladrones asumieron el robo, pero ya los habían vendido. “Con recursos propios pusimos una cámara en la escuela y los vecinos nos avisan cuando suena”, señaló.

Y sobre el flagelo de la droga, que es el trasfondo de la inseguridad, reveló: “Los chicos vienen a pedir comida y las madres nos dicen ‘no les den’ porque también venden la porción de comida (para comprar pasta base)”.

Informe de Juan Federico.