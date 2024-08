Se compró un auto para trabajarlo y se lo robaron el primer día

Un nuevo caso de inseguridad ha impactado a un trabajador de la aplicación Didi en Córdoba. Exequiel Arrieta, un pampeano que se mudó a la provincia hace tres años, vivió un violento robo el primer día de trabajo como conductor de ese servicio.

El joven que es profesional y tiene otros dos empleos para mantenerse, había adquirido a través de un préstamo un Volkswagen Surán con el objetivo de hacerlo trabajar a través de la aplicación de manera part- time.

Sin embargo, cuando fue a recoger un viaje en barrio Yapeyú, fue abordado por un grupo de jóvenes de entre 14 y 20 años, que bajo la modalidad de "robo piraña", le quitaron no sólo todas sus pertenencias sino también el vehículo.

"Cuando llegué había un solo adolescente que iba a subir al viaje, y cuando le abro la puerta se sube y me quiere manotear la llave", relató. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no estaba solo: "Al mismo tiempo ya me abren las demás puertas seis menores más. O sea, eran siete en total", describió con angustia a Cadena 3.

Los atacantes lo amenazaron de muerte y lo golpearon. "Me dijeron que me iban a disparar, que les dé la llave y el teléfono", recordó. Aunque no vio armas, la situación se tornó extremadamente violenta, y terminó siendo arrojado del vehículo. "Me tiraron del vehículo entre dos personas de una forma muy violenta y rápida", explicó.

Informe de Gonzalo Carrasquera