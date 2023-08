Mataron a un policía de la Ciudad en un intento de robo en Isidro Casanova

Un policía de la Ciudad fue asesinado por delincuentes este domingo cuando llegaba a su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Isidro Casanova.

Fabián Esteban Aguirre, de 37 años, fue sorprendido por al menos cinco ladrones, con quienes se enfrentó a disparos en un intento de robo.

El hecho ocurrió pasadas las 19.30 en la calle Germán Abdala al 4800, entre entre Gavilán y Crovara. Allí, el agente de la Comisaría Vecinal 9B, quien estaba de franco, fue abordado por cuatro hombres y una mujer.

En el tiroteo, Aguirre, que sacó su arma reglamentaria para defenderse, sufrió una herida fatal en el tórax. Fue trasladado su esposa y un vecino en un auto particular al Hospital de Agudos Paroissien, que se encuentra a unas 30 cuadras de su domicilio, donde perdió la vida.

Los delincuentes escaparon sin haber logrado su objetivo. La Policía los busca intensamente para detenerlos.

En diálogo con Cadena 3, el cuñado de la víctima, Matías, reveló cómo fue el momento del ataque de los criminales.

Contó que tras dispararle, el delincuente "lo vio que estaba ahí tirado en la calle y volvió para rematarlo". Y continuó: "Si no fuera por su novia, que se puso adelante y le pedía por favor que no lo mate… y así y todo le seguía apuntando".

En ese marco, indicó que el chico salió corriendo. Y agregó: "No lo mató en ese momento pero llegó al hospital sin vida o murió apenas llegó, porque con ese tiro en el tórax quedó muy mal, muy comprometido".

Además, expresó que "no se puede vivir más así, no se aguanta más". Y concluyó: "Los chicos no tienen sentido de la vida, y son ellos o somos nosotros".

Aguirre prestaba servicio desde hacía casi 10 años en la Policía. Entre 2014 y 2016 estuvo en la Federal, y desde 2017 hasta la actualidad lo había hecho para la Ciudad.

Interviene en el caso la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Matías Folino.

Informe de Orlando Morales.