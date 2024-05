La industria Pyme marcha contra la Ley Bases y el RIGI: "Es desleal e injusta"

El presidente de Industriales y Pymes Argentinos, Daniel Oscar Rosato, advirtió en Cadena 3 que el proyecto de ley RIGI, que impulsa la Ley de Bases que se debate en el Senado, es "desleal e injusta" para el sector pyme industrial y sostuvo que si avanza, podría provocar el cierre de miles de fábricas en Argentina.

En el marco de una marcha en las afueras del Congreso, donde actualmente se debate el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en Diputados, Rosato argumentó que la apertura indiscriminada de importaciones es perjudicial para las pymes locales dado que no pueden competir debido a los altos costos internos.

"Las pymes, mientras paguemos insumos difundidos de dos o tres veces más caros que en el exterior, tengamos una energía un 50 o 60% más cara que el precio internacional y 30% más de impuestos y todo lo que conlleva hoy producción argentina, es imposible que podamos competir", explicó.

Daniel Rosato, presidente de Industriales y Pymes Argentinos (IPA).

Además, alertó sobre la posible pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo en lo que resta del 2024: "Lo que se está haciendo, con la apertura de importaciones, significa el cierre de miles de empresas que vamos a tener de acá a fin de año y más de 300.000 puestos de trabajo que van a quedar en la calle".

Rosato cuestionó que dichos beneficios que propone el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), como la reducción impositiva -entre otros- no se los otorguen a las pymes argentinas existentes; y propuso un proyecto alternativo: "Un régimen de beneficios para la industria para que tengamos las herramientas necesarias para competir a nivel internacional".

También identificó los costos adicionales significativos para las pymes como impuesto al país (17,5%), financiamiento bancario (17%) y costo energético, superior al precio internacional.

Y amplió: "Toda esta suma hace que seamos caros. Entonces acá el problema no es decir que las pymes tienen que competir. Si vos me decís que tengo que competir, dame herramientas para hacerlo. Si no, nos estamos engañando. Es decir, acá nosotros decimos basta. Por eso estamos acá en el Congreso".

A su vez, destacó la importancia del sector pyme en la economía nacional: "Las pymes generamos 6 millones de empleos, mientras que las grandes empresas generan 400 mil. Somos el motor de la economía".

Por último, informó que el próximo jueves Industriales y Pymes Argentinos presentarán su posición en el recinto de senadores el próximo jueves, donde serán recibidos por el bloque de Unión por la Patria.

