John Hurtig, hermano de María Marta: "Tras el fallo no podía parar de llorar"

El medio hermano de María Marta García Belsunce, John Hurtig, habló en Cadena 3 tras conocerse el histórico fallo que condenó a prisión perpetua a Nicolás Pachelo.

Hurtig, que vive en Córdoba hace siete años junto a su esposa, reveló que no sabía que este miércoles dictaban el fallo, y confesó que tras enterarse "no podía parar de llorar".

"No tenía ni idea y me llamó un amigo que no veo hace 15 años; ahí me dijo y mi primera reacción fue un desahogo y no podía parar de llorar. Estuve una hora sin poder hablar ni con mi mujer, fue alivio y desahogo", completó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A su vez, lamentó las situaciones que debió pasar él y su familia al ser señalados sobre todo por los medios de comunicación. En esa línea, manifestó: "El morbo de los medios es muy grande. Las páginas amarillas venden quizás más que la verdad y estuvimos metidos en esa maraña. Hubo mucho periodismo que tenía que vender y a ellos la información se las daba la fiscalía. Se habló hasta de narcotráfico, fue una locura".

Además, teniendo en cuenta que el caso tardó más de 22 años en cerrarse, celebró que hoy podrá ver "a Pachelo con condena perpetua y que no salga nunca más".

Y cerró: "Nunca pensé que iban a sacar este fallo y pensé que la iban a dejar morir, pero me da esperanza que existan jueces dignos y la verdad que fue un bálsamo al alma".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.