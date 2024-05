Especialista en energía aseguró que el país debería aceptar cualquier inversión

Los primeros fríos produjeron cortes en el suministro de GNC por parte de algunas estaciones de servicio, para priorizar la provisión domiciliaria. Consultado por Cadena 3, Raúl Olocco, ex secretario de Energía de la Nación, brindó algunas consideraciones de las causas de este problema.

“Por lo general cuando hay muchos días de frío continuado suceden este tipo de cosas. Primero se cortan las usinas eléctricas. Después se les restringe a las empresas que usan el gas como combustible principal y por último llega a las estaciones de GNC. En el norte tienen más problemas porque prácticamente no ingresa gas desde Bolivia. No así, los lugares que tienen provisión de Vaca Muerta”, afirmó.

Consultado por la problemática en los países limítrofes como Bolivia, el ex funcionario de energía respondió: “Bolivia se está quedando sin gas, a consecuencia de un gobierno autoritario que no invierte en exploración y el gas se agota, si no se buscan nuevos reservorios se acaba. Lo mismo va a pasar en Vaca Muerta si no se invierte”, dijo.

“Para Argentina transformarse en un proveedor de gas se debería invertir entre 15 y 16 mil millones de dólares por año. Hace falta inversión extranjera y para eso debemos ser un país confiable”, resaltó.

Par concluir afirmó que “Argentina debe posibilitar cualquier tipo de inversión, no importa si nos gusta o no el empresario. Sea quien sea el gobierno”.

Entrevista de “Ahora País”.