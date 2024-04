El senador Rodolfo Suárez pidió renunciar al aumento de la dieta

El senador nacional por la Unión Cívica Radical y ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que él y la senadora Mariana Jury no aceptarán el reciente aumento salarial aprobado en el Senado. "A 10 minutos de haber finalizado la sesión, para ser coherente con lo que votamos, pedimos no ver la posibilidad de no percibir ese salario", declaró Suárez en dialogo con Cadena 3.

Suárez describió el aumento del 170% como una "locura" y una "desmesura" que carece de razonabilidad. En su opinión, aunque es necesario ajustar los salarios debido a los altos índices de inflación en Argentina, estos ajustes deben comenzar por los sectores más vulnerables. "Lo último, lo que más tiene que ajustarse es la política", afirmó.

El senador explicó cómo se enteró del aumento propuesto: "Yo llegué a Buenos Aires el día miércoles a la mañana temprano, me enteré de este tema sin ver ningún tipo de resolución". Suárez expresó su desacuerdo durante una reunión del bloque radical al cual pertenece antes de presentarlo al Senado. A pesar del rechazo generalizado hacia esta medida por parte de la sociedad argentina, Suárez admitió desconocer quién impulsó inicialmente esta iniciativa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto al futuro procedimiento legislativo relacionado con este tema, el senador mencionó un proyecto para agregar un módulo adicional a las dietas senatoriales (equivalente a un aguinaldo extra). Sin embargo, afirmó que él y Jury ya habían decidido no votar a favor de ningún aumento.

El ex gobernador mendocino también hizo hincapié en la necesidad de reducir el costo de la política en Argentina, proponiendo medidas como la eliminación de una de las dos cámaras legislativas en Mendoza, reduciendo a la mitad el número de legisladores y asesores, y eliminando las elecciones intermedias. "Todo eso es bajar el costo de la política, porque hay un divorcio entre la gente y quienes lo representan", concluyó.

Entrevista de “Ahora País”