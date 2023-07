El muralista argentino que pinta a Messi en Miami recibió la visita de Beckham

Maximiliano Bagnasco es un muralista argentino que está en Miami pintando un mural de Lionel Messi de 20 metros de alto por 40 de ancho, en la previa de la llegada del astro a Estados Unidos y este domingo recibió la visita de David Beckham, copropietario del club donde jugará el rosarino.

En dialogó en Cadena 3, el artista habló sobre la sorpresiva visita del inglés junto a su esposa, Victoria Beckham.

"David subió al andamio conmigo", contó en referencia al mural de la cara de Messi y al lado él jugando con la camiseta del Inter Miami, su flamante club.

"David Beckham vino a pintar conmigo! Un crack dentro y fuera de la cancha", escribió Bagnasco en su cuenta de Twitter, donde subió un video junto al exfutbolista inglés.

/Inicio Código Embebido/

#davidbeckham vino a pintar conmigo! Un crack dentro y fuera de la cancha

.

thank you for your visit! a pleasure! You are the king#davidbeckham #intermiami pic.twitter.com/PtPhh4w3Rh