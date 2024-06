El Gobierno presentó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

El Gobierno presentó un proyecto de ley para la reforma penal juvenil, liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su homólogo de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Los ministros de Seguridad y Justicia presentaron el proyecto del oficialismo para un nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajará la edad de imputabilidad a los 13 años.

El texto ya fue enviado al Congreso y los funcionarios indicaron que que por mandato del presidente Javier Milei.

En conferencia de prensa, Bullrich expresó: "Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia".

“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, sostuvo la ministra.

"La edad de imputabilidad es un tema que gobierno tras gobierno, años tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas dicen que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas", subrayó el Ministerio de Seguridad.

La propuesta principal es bajar la edad de imputabilidad desde los a los 13 años. "Muchos menores desde los 13 años entran, lamentablemente, en una carrera delictiva. Por eso pusimos que de 13 a 18 es el régimen", explicó Bullrich.

Pero este proyecto incluye una novedad significativa: si un menor comete un delito antes de cumplir los 13 años, el juez o jueza correspondiente puede tomar medidas no penales para corregir su conducta y evitar que siga por el camino delictivo.

"Esto es muy importante porque nos puede pasar que ponemos 13 años y el día de mañana tenemos un caso de un chico de 12 o de 11", añadió la ministra en conferencia de prensa.

Este régimen propuesto contemplaría por primera vez que en estos casos se pueda evitar la impunidad del menor y generar alguna medida correctiva en lugar simplemente devolver al niño a su hogar sin ninguna intervención judicial.

No obstante, esta iniciativa legislativa requiere aún el apoyo parlamentario necesario para ser aprobada. La ministra Bullrich hizo hincapié en esto al finalizar su intervención: "El Congreso y los diputados van a tener que apoyar sí o sí este proyecto".

Se espera una intensa discusión parlamentaria sobre esta cuestión en las próximas semanas.

X de Ministerio de Seguridad

En un comunicado, la cartera señaló que "las consecuencias de años de zaffaronismo, sumado al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados".

"Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente", resaltó el oficialismo.

Y agregó: "El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma".

Informe de Orlando Morales.