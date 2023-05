Delincuentes le dispararon a un hombre en el cuello tras el robo de una verdulería este domingo en barrio Matienzo, en Córdoba capital.

Todo ocurrió cuando la víctima fue con su papá a comprar y, mientras lo esperaba afuera en su camioneta, tres delincuentes lo bajaron a la fuerza del vehículo estacionado afuera de la verdulería (donde su papá compraba) y tras creer que él era el dueño, le apuntaron, lo llevaron adentro del comercio, lo tiraron al piso, le apoyaron una pistola en el cuello, y comenzaron a exigirle que les dijera dónde estaba el dinero.

Como conocía el negocio, la víctima les dijo que la caja registradora estaba en el mostrador. Los delincuentes se la llevaron, pero antes de irse, el que lo tenía en el suelo le disparó en el cuello.

Parte médico

La víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias y tiene pronóstico reservado. El doctor Mariano Marino, director del nosocomio, dijo a Cadena 3 que este domingo ingresó al hospital el paciente de 52 años con una herida de arma de fuego en el cuello con compromiso vascular y fractura de vértebra cervical.

Este miércoles informaron que el paciente despertó pero sigue en grave estado.

"Se lo ingresa al quirófano para contener la hemorragia en la región del cuello y ahora está cursando el posquirúrgico en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica", explicó.

Daniela, la dueña de la verdulería: "Se creen Dios para decidir sobre la vida de las personas"

Daniela, la dueña de la verdulería contó que todo sucedió apenas levantaron la persiana del local y cuando aún no habían abierto al público.

También precisó que el hombre herido es padre de un señor mayor, cliente de la verdulería que siempre pasa a comprar y cómo los conoce estaba ahí a primera hora para poder elegir los productos.

"La moto pasa se detiene en la camioneta, lo baja al señor, lo mete en la verdulería y le pide dinero y dice qe no tiene y le dice ahí está la caja, y se lleva la caja, los dos celulares y sale y se va. El otro antes de salir ya había remontado el arma y le dispara", detalló a Cadena 3.

Respecto a lo sucedido reflexionó: "Ellos se creen Dios para salir y tomar decisiones sobre la vida de las personas. estamos cansados de que nadie haga nada, de la publicidad de horas y minutos con todo lo que cuesta. No nos interesa saber la cantidad que agarran, esa propaganda es un montón de dinero, pónganla en la calle, en la policía".

"La policía mete mal un dedo y queda en pasiva, están de manos atadas. Ayer después de lo sucedido pasaban móviles cada 7 minutos. No critico a la policía en la calle, sino a los de arriba, al fiscal. Los vecinos están hartos al punto de decir nos cuidemos entre nosotros", reclamó.

"Después de este episodio no quiero pensar que la única salida de futuro de mis hijos es la puerta de un aeropuerto, porque en este país no hay visión de futuro. Estamos cansados de los políticos, los elegimos, piden el voto y ellos son los que tienen en las manos cambiar las leyes porque ahora los únicos beneficiados son estas lacras (por los ladrones) y nosotros no tenemos más derechos ni garantías y estas lacras sí tienen todo", dijo.

"Casi matan a una persona y siguen dando vueltas, nadie los agarra, ni los ve, nadie hace nada. Las imágenes se difunden para que la gente los reconozca, la entidad judicial policial no existe, estamos cansados. Lo que me pasa a mí es lo que todos los vecinos les pasa y hablan con una indignación que asusta", agregó.

"Yo hoy tengo miedo. le das y te matan y no le das y te matan. Hoy sos un trofeo. Ellos salen festejando 'lo maté al hijo de puta' dicen y yo soy el hijo de puta que sale a laburar para que ellos salgan a drogarse gratis. No se explica, no podemos trabajar", concluyó.

Y cerró su mensaje hacia los políticos, jueces y fiscales: "Cuando juran proteger los derechos y garantías haganlo, sino saben búsquense otro trabajo, póngase una verdulería".

Para Pizzicari, "hubo un cambio en el código del delito": "Disparan a matar"

"Este acto constituye un intento de homicidio, evidenciando un desprecio inaudito hacia la vida", expresó a Cadena 3 el abogado.

Además, mencionó que en los últimos tiempos ha habido un cambio drástico en los códigos del delito, donde la violencia en los robos ha escalado de manera alarmante.

"Antes, los delincuentes cometían los hechos y se retiraban sin recurrir a la violencia extrema, pero ahora se observa una falta total de empatía y un descontrol por parte de los criminales", expresó.

Informe de Juan Federico y Celeste Benecchi. Entrevista de Miguel Clariá.