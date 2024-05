Crimen del remisero: "Trabajaba para comprar medicación a su hijo discapacitado"

Río Cuarto se encuentra conmocionada tras el asesinato de Facundo Pereira, un remisero de 46 años por el que fueron detenidos un grupo de adolescentes como sospechosos del hecho.

Era padre de tres hijos y trabajaba durante la semana transportando personas discapacitadas. Los fines de semana tomaba turnos nocturnos como remisero para ayudar a la economía familiar.

Matías Santino también es remisero, trabajó muchos años con Pereira, y tenía una relación de amistad. Habló con Cadena 3 sobre la situación y contó: "Facu salió a trabajar porque tiene un hijo con discapacidad que necesita un medicamento. Es lo que se comenta entre los compañeros, que no llegaban a pagarla".

"En Río Cuarto tenemos un sentimiento de que estamos desprotegidos. Hace unas semanas a un compañero lo asaltaron, se resistió y lo mataron. Comenzaron los controles, te paraban siempre, te revisaban, te pedían documento. Dos semanas duró. Es tierra de nadie", agregó.

Santino también explicó que hace un tiempo no acepta viajes a zonas "peligrosas": "Yo tomé la decisión de no entrar más en determinados barrios de noche. Perdón, no toda la gente es mala, pero a veces te tiran piedras".

"Facundo se fue a la otra punta de la ciudad y no lo frenó ningún control. '400 Viviendas' es de los barrios más peligrosos", añadió.

Como respuesta al homicidio, los remiseros paralizaron sus servicios y participaron en el sepelio del compañero caído. En cuanto a los menores involucrados en el crimen, cuatro han sido detenidos confirmó Gustavo De La Mea, comisario mayor.

Todos los menores implicados tienen antecedentes criminales. El adolescente de 16 años, acusado de ser el autor material del crimen, ya había disparado a una persona anteriormente. Los otros tres menores también habían sido detenidos por distintos robos.

La inseguridad y la droga son problemas persistentes en Río Cuarto, una ciudad de no más de 300.000 habitantes y capital alterna de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/