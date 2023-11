Advierten sobre la importancia de no interrumpir los días de clases

Guillermina Tiramonti, especialista en Educación, advirtió que los alumnos "no pueden armar una rutina” cuando los días de clases son interrumpidos por el motivo que sea.

“Creo que hay un proceso de cierto abandono de la escolaridad de los chicos, hay mucho ausentismo porque hay una desvalorización de lo que puede hacer la escuela y los padres tampoco están demasiado preocupados si los chicos tienen que perder algún día de clases”, indicó Tiramonti a Cadena 3.

Y amplió: “Si bien el tiempo no garantiza la calidad, sin tiempo no hay calidad posible, si los chicos no están en la escuela o están ininterrumpidamente, no pueden armar una rutina”.

“El tener que ir todos los días a la escuela en determinado horario tiene que ver con un sistema disciplinario, de la misma manera que después te levantás y tenés que ir a trabajar”, comparó.

En ese sentido, señaló: “Pasa que todo está cambiando, no todo el mundo va a trabajar, otros trabajan en la casa, el mundo no tiene esa métrica de responsabilidad que tenían las generaciones anteriores”.

“Se puede pensar en dar un ciclo de recuperación para los chicos que perdieron clases, pero quienes están planteando que los chicos pasen (de año) hasta el final y después vemos no tienen responsabilidad, no arman ese proyecto y solo ven cómo se sacan a los chicos de encima y luego no pueden siquiera comprender lo que leen”, cerró.

Entrevista de Rodolfo Barili.