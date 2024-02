Slash y Molotov le dieron vuelo internacional al gran cierre del Cosquín Rock

Slash, Molotov, Ciro y Los Persas, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas y Duki fueron algunas de las destacadas figuras de la gran noche de cierre de otra edición del Cosquín Rock, que se desarrolló sin inconvenientes en el aeródromo de Santa María de Punilla.

El icónico guitarrista de Guns N' Roses, le dio un inusitado vuelo internacional con un soberbio show de rock and roll, acompañado por Myles Kennedy and The Conspirators, en el que mantuvo el espíritu de la famosa banda angelina, aunque tomó la suficiente distancia como para dejar en claro que la actual se trata de una propuesta diferente.

En ese plan, el hombre de la eterna galera sorprendió al no incluir ningún tema de Guns N' Roses, una decisión que permitió transitar todo su set con la sensación de estar ante un sonido familiar, aunque presente en composiciones absolutamente desconocidas.

Acaso esta mencionada ausencia de temas de Guns N´ Roses mantuvo a la audiencia atenta, pero mucho menos efusiva que si hubieran sonado clásicos, lo cual no alcanzó para igualar el clima festivalero instaurado un rato antes por Ciro y Los Persas, que brilló con grandes clásicos de Los Piojos y de su actual banda.

Las Pelotas, que sorprendieron con versiones de Sumo de "No tan distintos" y "El ojo blindado" junto a Piti Fernández y Fer Ruiz Díaz, dijo otra vez presente en Santa María de Punilla.

Los mexicanos Molotov y el DJ Steve Aoki aportaron a ese aire de grandes shows internacionales que tuvo la velada.

Ysy A, el artista que provoca temblores, y Duki, el nuevo fenómeno de estadios, también hicieron enloquecer al público más joven. Usted Señálemelo, Estelares, El Kuelgue, Neo Pistea, Snow Tha Product, Cruzando el Charco, Dancing Mood, El Zar y múltiples bandas dijeron presente en la gran cita del rock, donde también Damas Gratis puso lo mejor de su cumbia villera.