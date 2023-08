Daniele, el rosarino de Got Talent que engañó a todos en Viva la Radio

En el mundo del espectáculo y la magia, el ilusionista rosarino Daniel Salomón emergió como un experto en descubrir mentiras y encontrar la verdad en medio del engaño. Con una creciente base de seguidores en TikTok que supera los 70,000 y ofreciendo clases de magia en línea, ha dejado a todos asombrados con una ingeniosa demostración centrada en un simple dado.

Luego de deslumbrar al jurado de Got Talent recientemente, visitó Cadena 3 Rosario para una entrevista en Viva la Radio, donde compartió su visión sobre su trabajo y su trayectoria: "En lo particular me considero ilusionista. Es a lo que me dedico, si bien la magia tiene diferentes ramas, yo me especializo en eso. Tengo 33 años y llevo 18 años haciendo esto. Me metí por hobby. A los 15 años comencé a estudiar y de repente te vieron actuar, te recomendaron y así se hace una cadena."

¿Ventaja? “Hay un mito de que no podés entrar al casino. Si no saben que sos podes entrar. Si jugamos al truco o al póker gano seguro. En todo hay una trampa, hasta en el jenga”.

Nada por aquí, mucho por allá. “Mientras uno tenga la manipulación a favor, vas. Pero cuando no tenés la manipulación de las cartas, no tanto. Entrenamos todo. Uno cuenta las cartas y está preparado para eso. Mis amigos no quieren jugar al truco conmigo, cuando jugamos no me hacen dar”.

Poder mental. “Dentro de la magia, cuando vas aprendiendo, uno va vendo que uno se siente en un grupo y ya detecta como sabe casi por guion quien es cada quien y sabes cómo reaccionar. El cerebro funciona ante el engaño. Pueden tener diferentes tipos de personalidades, pero en el engaño el cerebro funciona igual. Lo que aprendemos a detectar es quien es el jodido el que la va a complicar. Y hay herramientas que se estudian para eso”.

Alcance local. “En Rosario hay bastante, no como buenos aires. Uno trata de bancar a los colegas, tenés más afinidad con unos que con otros, pero cuando conoces a alguien nuevo, vas viajando, te escribís, te juntas a tomar un café, hay un compañerismo”.