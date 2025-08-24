En vivo

Sociedad

Ya se abrieron las puertas del Kempes para el festejo del Día del niño

Ya comenzó la fiesta en el Kempes.

24/08/2025 | 08:17Redacción Cadena 3

FOTO: Se abrieron las puertas del Kempes

Comenzó el gran festejo del Día del niño en el estadio Mario Alberto Kempes, organizado de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia y Cadena 3.

A las 8 se abrieron las puertas y las familias comenzaron a ingresar. A pocos metros de la entrada ya se repartían chocolate caliente y criollitos.

Piñón Fijo, Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Migrantes, Damián Córdoba y Los Tekis se presentarán a lo largo de toda la mañana.

Además de los shows en vivo, la jornada estará cargada de actividades pensadas para las infancias. Habrá sorteos, juegos y un sinfín de regalos que sorprenderán a los más pequeños.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra? Se celebra el Día del niño en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Quiénes organizan el evento? El evento es organizado por el Gobierno de la Provincia y Cadena 3.

¿Cuándo comenzó el evento? El evento comenzó a las 8 de la mañana.

¿Dónde se realiza el festejo? El festejo se realiza en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Qué actividades hay en el evento? Habrá shows en vivo, sorteos, juegos y regalos para los niños.

