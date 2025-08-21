FOTO: Se investiga la muerte de dos policías por disparos de arma de fuego en Salta

Un hombre y una mujer, ambos efectivos de la Policía de la Provincia de Salta, murieron durante la noche de este miércoles en la ciudad de Orán y las primeras hipótesis indican que las muertes habrían sido ocasionadas por disparos de arma de fuego.

Según la información a la que accedió el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Bustamante al 1200, cuando la mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado en código rojo al hospital local, donde finalmente murió.

Además se supo que las víctimas se desempeñaban en la División Drogas Peligrosas de Orán y ante esta situación, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Soledad Filtrín Cuezzo, tomó intervención en el caso y dispuso el levantamiento de evidencias y el secuestro de armas de fuego halladas en el domicilio.

Finalmente, este jueves se realizará la autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.