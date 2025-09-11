FOTO: Makintach se mostró “sorprendida” por su imputación y su abogado denunciará espionaje

La jueza Julieta Makintach está “sorprendida” por su imputación en la causa en la que se la investiga por la realización de un documental en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y su abogado le anticipó a la agencia Noticias Argentinas que presentará una denuncia por espionaje ilegal.

Darío Saldaño se explayó luego de que la magistrada haya sido imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, y sostuvo que va a pedir la nulidad del requerimiento.

Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes llevan adelante la investigación en San Isidro, sostienen en el escrito de 42 páginas al que accedió la agencia Noticias Argentinas que hay elementos suficientes para endilgarle a la magistrada dichos delitos.

Frente a esta situación, confirmó que Makintach está “sorprendida” por lo “desprolijo e ilegal de la actuación de los fiscales, sumado a la manipulación de la evidencia”.

En otro tramo, le adelantó a este medio que en los próximos días presentará una denuncia en la Justicia Federal por espionaje ilegal contra la magistrada: “El teléfono está intervenido”.

Aunque no hay fecha confirmada, se cree que la denuncia podría ser realizada la próxima semana.