FOTO: La Ciudad aplicará por primera vez el derecho de admisión en rugby este sábado

El partido de rugby que este sábado disputaron Los Pumas ante los All Blacks de Nueva Zelanda en el estadio de Vélez Sarsfield fue el primer evento deportivo ajeno al fútbol en el que se aplicó el programa Tribuna Segura en la Ciudad de Buenos Aires.

La subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Ministerio de Seguridad porteño estuvo a cargo de la implementación del sistema que permitió, a través de la identificación con DNI, detectar a personas con pedido de captura o con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos.

Desde enero de 2025 hasta mediados de agosto, el programa permitió en la Ciudad la captura de 42 personas con causas judiciales pendientes durante los 224 partidos de fútbol disputados. Los delitos más frecuentes fueron robo (10), homicidio (4), abuso sexual (5), secuestro (2), drogas (3) y estafas (3), entre otros. Estas detenciones superaron a las 40 registradas en todo el 2024.

La Ciudad contó con una base de datos propia de personas con impedimento preventivo de acceso, que a mediados de agosto sumó 9.390 casos, casi la mitad del listado nacional de Tribuna Segura (19.800). De ellos, 1.950 tuvieron vedado el ingreso por ejercer la actividad de “trapitos”, restricción incorporada desde la gestión de Jorge Macri en diciembre de 2023.

En todos los accesos al estadio, la Policía de la Ciudad verificó el DNI de los asistentes y cruzó la información con las bases de datos locales y nacionales. Solo en lo que va del año, en los 18 estadios de fútbol habilitados, se controlaron más de 2,8 millones de ingresos y se labraron 9.632 actas de contravención, la mayoría vinculadas a cuidacoches ilegales, intentos de ingreso sin entrada, resistencia a la autoridad y desórdenes.

El último caso resonante fue el del partido entre All Boys y Atlanta, el 29 de junio, cuando 17 barras del club de Floresta recibieron cuatro años de prohibición de ingreso a los estadios del país. Las sanciones previstas en el programa van de 3 a 48 meses y se duplican en caso de reincidencia.

Los resultados de cada operativo fueron publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad y actualizaron de inmediato la base de datos de Tribuna Segura.