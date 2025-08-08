Juicio contra el exmarido de Julieta Prandi: se conocen los alegatos
Este viernes se conocería el veredicto del tribunal.
08/08/2025 | 07:38Redacción Cadena 3
FOTO: Juicio contra el ex marido de Prandi: se conocen los alegatos
Los alegatos en el juicio contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, por abuso sexual y violencia, se conocerían este viernes en el Tribunal de Campana.
El miércoles comenzó el debate oral donde el acusado y la conductora testificaron frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar, mientras que este jueves continuaron las declaraciones de testigos, peritos y psicólogos, quienes confirmaron el calvario que sufrió Prandi.
En el tercer día de juicio se espera la instancia final, ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.
Está la duda de si este viernes o la próxima semana se conocerá el veredicto por parte del Tribunal.
Lectura rápida
¿Cuál es el motivo del juicio? El juicio es por abuso sexual y violencia contra Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi.
¿Dónde se realiza el juicio? El juicio se lleva a cabo en el Tribunal de Campana.
¿Quiénes testificaron en el juicio? Testificaron Claudio Contardi y Julieta Prandi, además de testigos, peritos y psicólogos.
¿Qué se espera para el cierre del juicio? Se desarrollarán los alegatos finales donde se solicitará una condena o decisión favorable.
¿Cuándo se conocerá el veredicto? Existe duda si el veredicto se conocerá este viernes o la próxima semana.
[Fuente: Noticias Argentinas]