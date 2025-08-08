Juicio contra el exmarido de Julieta Prandi: se conocen los alegatos

FOTO: Juicio contra el ex marido de Prandi: se conocen los alegatos

Los alegatos en el juicio contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, por abuso sexual y violencia, se conocerían este viernes en el Tribunal de Campana.

El miércoles comenzó el debate oral donde el acusado y la conductora testificaron frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar, mientras que este jueves continuaron las declaraciones de testigos, peritos y psicólogos, quienes confirmaron el calvario que sufrió Prandi.

En el tercer día de juicio se espera la instancia final, ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.

Está la duda de si este viernes o la próxima semana se conocerá el veredicto por parte del Tribunal.