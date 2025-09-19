FOTO: Choque en cadena en el puente que une Chaco y Corrientes: tres heridos graves

Alrededor de 15 personas resultaron con heridas, tres de ellas de gravedad, luego de un choque en cadena que se produjo esta tarde sobre el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, y que quedó totalmente bloqueado tras el incidente.

Según declaró el chofer del camión que provocó el siniestro, se quedó sin frenos y embistió a otros vehículos que circulaban en ambas direcciones, entre Resistencia y la ciudad de Corrientes.

Como consecuencia del choque tres personas resultaron heridas de gravedad y fueron derivadas al Hospital Escuela de Corrientes.

El impacto fue de tal magnitud que dos autos quedaron a punto de caer del viaducto hacia las aguas del río Paraná, que separa ambas capitales, mientras que dos motociclistas escaparon de milagro de ser arrollados por los otros autos que arrastró el camión.

En tanto, desde Vialidad Nacional (VN) comunicaron que el tránsito sobre el puente continuará cortado por varias horas más, hasta que los operarios consigan remover a la gran cantidad de vehículos involucrados en el incidente, que dejó incomunicadas a ambas provincias.