Impactante incendio al lado de la iglesia San Cayetano

Un impactante incendio se desató en la cochera ubicada al lado de la iglesia de San Cayetano, en calle Buenos Aires al 2100. El fuego se propagó porque se quemó una camioneta en el interior del garaje.

El incendio comenzó a las 9, pero en poco tiempo lograron controlarlo los Bomberos Zapadores.

El padre Marcelo habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y detalló: “Se quemó una camioneta adentro. Gracias a Dios no explotó. No hay víctimas, no pasó a mayores”.

“Todo tiene arreglo. El dueño del vehículo no sabe cómo pasó, me pide disculpas. Está desesperado pobre, hay que ayudarlo”, cerró.