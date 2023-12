Siempre Juntos Rosario Ciudades cercanas a Rosario aplicarían tasa vial: "Por la desigualdad de precio" Audio

Localidades aledañas a Rosario acordaron planificar el establecimiento de la Tasa Vial en sus distritos, tal y como fue aprobada en la ciudad en las últimas horas. El recargo de 1,6 por ciento sobre el litro de nafta para bacheo entrará en vigencia en los próximos días y podría hacerlo en las semanas que vienen en las otras ciudades.

Los intendentes del cordón portuario llevaron a cabo una reunión en la que se trataron varios temas, entre los que estuvo la Tasa Vial. También, se comentó el tópico con los representantes de Funes, Pérez y Baigorria. Alberto Ricci, mandatario de Villa Gobernador Gálvez confirmó en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que si la norma no tiene impedimentos legales “la tendríamos que poner”.

“Sería para no generar esa desigualdad de precio, por más insignificante que sea. Hoy la gente busca ahorrar. De no hacerlo, las localidades que estamos muy pegadas a la ciudad Rosario nos veríamos afectadas por un incremento de vehículos en nuestras estaciones de servicio, que no son muchas las que tenemos y abastecen al mercado local”, atendió.

En la misma línea, Ricci destacó que no se trata de “recaudación”, porque “no te va a salvar”. Según explicó, hacer una cuadra de pavimento tiene un costo de 20 millones de pesos.

“Ayuda a las arcas del Estado. Esto sería un pequeño aporte más, porque 6 pesos por litro al bolsillo de la gente es prácticamente insignificante, pero para la municipalidad, la sumatoria de esos 250 pesos por tanque acompaña”, continuó.