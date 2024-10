"Es un error garrafal", dijo Luis Juez sobre el veto a la ley de financiamiento

El debate sobre la educación pública en Argentina se intensifica, particularmente tras la convocatoria del expresidente Mauricio Macri a senadores de su espacio político. La tensión se hace evidente entre el entorno del presidente Javier Milei y Macri, especialmente en relación al veto a la Ley de Financiamiento Educativo.

El senador por Córdoba, Luis Juez, quien participó de la reunión con Macri, describió el encuentro como "importante" y "productivo". Señaló a Cadena 3 que en la charla, de casi dos horas, abordó diversos temas de la agenda política actual.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la postura de su bancada respecto al veto, Juez expresó que "no se sabe todavía" qué decisión van a tomar, enfatizando la necesidad de evaluar la situación y dialogar con los diputados. No obstante, criticó la visión del gobierno de Milei sobre el reclamo por la educación pública, afirmando que "es un error creer que el tema de la educación pública es criticándolo a Massa y a un montón de impresentables que marcharon".

Juez, se autodefinió como un defensor de la educación pública, y sostuvo que "no va a cambiar su posición". "Si mis viejos hace 50 años atrás no hubiesen creído en la educación pública, ninguno de mis hermanos podría ser hoy lo que son", subrayó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También mencionó su relación con Milei, afirmando que es coherente y que han discutido abiertamente sobre la educación. "No me pidan cosas que no estoy dispuesto a hacer", aclaró Juez, quien considera que el enfoque actual del gobierno es "un error garrafal".

En otro orden, sostuvo que "Macri tiene claro que si a Milei le va mal, le va muy mal a la Argentina". Y en ese sentido, destacó la "madurez" del expresidente y su deseo de asesorar al actual jefe de Estado, instando a Milei a "escuchar más" a su predecesor.

Finalmente, se mostró escéptico sobre el futuro del veto: "Lo veo complicado". A pesar de no ser parte del oficialismo, se declaró dispuesto a colaborar, enfatizando que "hay que construir la libertad" a través del diálogo y el disenso.

Entrevista de Miguel Clariá