Milei ya se reúne con Trump en busca de cerrar la ayuda financiera de EE.UU.

El presidente Javier Milei viajó, en medio de la crisis, a Estados Unidos, donde se reúne con su par norteamericano, Donald Trump, y llevará adelante luego un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global.

Milei tiene previstas entrevistas con el economista argentino doctorado en Harvard, Alberto Ades, y con la representante del FMI, Kristalina Georgieva, en un encuentro donde también estarán presentes el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

También tiene agendado un encuentro con el economista estadounidense Xavier Sala i Martin, reconocido y destacado por su análisis acerca del crecimiento económico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, asistió a la intervención del presidente Trump, en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU.

En su discurso, Trump, criticó a los países que reconocieron el Estado palestino: “Es un premio muy alto para los terroristas de Hamas que cometen atrocidades”.

Entre los países que reconocieron el Estado palestino, en medio de la fuerte tensión en Medio Oriente, están Francia, Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal.

También criticó que esta decisión de parte de un grupo de aliados de Washington es un premio para el grupo terrorista: “Esto sería un premio por las horribles atrocidades de Hamas, incluyendo las del 7 de octubre, mientras se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego”.

Cómo sigue la agenda de Milei

El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU, que se llevará a cabo a partir de las 12, y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde estará presente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, en su último día de la gira, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega del premio de la organización B’nai B’rith. Además, mantendrá un encuentro con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes, a las 8:30.