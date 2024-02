Macri respaldó a Milei: "No caigamos en la trampa donde los violentos imponen"

El expresidente Mauricio Macri cuestionó este viernes los incidentes frente al Congreso en el marco del tratamiento de las ley ómnibus del mandatario Javier Milei y lo comparó con el debate de la movilidad jubilatoria en 2017.

"No nos engañan más. Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017. Por favor, no podemos volver a caer en la misma trampa, donde los violentos se imponen e impiden a la fuerza que de vote", sostuvo Macri.

No nos engañan más.



Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017. Por favor, no podemos volver a caer en la misma trampa, donde los violentos se imponen e impiden a la fuerza que se vote. Hoy es el día. Más… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 2, 2024

En la previa a la votación en general del mega proyecto, el exmandatario nacional expresó: "Hoy es el día".

"Más que nunca va a quedar claro para los argentinos quiénes son los falsos 'pro cambio' que buscan mantener sus privilegios y quiénes quieren cambiar en serio", resaltó Macri.

Hoy es un día muy importante porque se va a votar una ley fundamental para comenzar un cambio en la Argentina. Por eso apoyo la ley que presentó el gobierno. Al mismo tiempo, hoy vamos a poder ver a dos grupos en acción: los que se empeñan en mantener sus privilegios buscando… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 31, 2024

El expresidente respaldó la iniciativa presentada por el gobierno de Milei y los diputados del PRO votarán a favor.

