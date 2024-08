García-Mansilla defendió en el Senado su candidatura para la Corte Suprema

El abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla defendió este miércoles ante la Comisión de Acuerdos del Senado su candidatura para integrar la Corte Suprema, oportunidad en que expresó su postura en favor de la alternancia en el poder, advirtió que la dolarización se transformaría en inconstitucional y dejó dudas sobre su posición sobre el aborto.

Se trata de uno de los dos candidatos propuesto por el presidente Javier Milei para para suplir la vacante que dejará en diciembre Juan Carlos Maqueda en el tribunal. El otro es el juez federal Ariel Lijo, que ya expuso el miércoles de la semana pasada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La presentación de García-Mansilla inició pasadas las 10 con una presentación en la que detalló su recorrido en el ámbito académico y en el derecho privado.

En ese pasaje introductorio, García-Mansilla contó que vivió en diferentes provincias, porque sus padres trabajaban en la administración de Parques Nacionales.

Según el letrado, ese recorrido por el interior de la Argentina le permitió conocer las diversas realidades del país con sus "distintas costumbres".

Para el académico, "los jueces tienen la función principal de resolver causas judiciales concretas, aplicando el derecho vigente tal como ha sido sancionado por el Congreso y respetando siempre el texto y la estructura de la Constitución con todas sus reformas, y no apelando a sus convicciones personales, siendo de índole moral, política y religiosa".

En esa línea discursiva, García-Mansilla, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, enfatizó que "los jueces no pueden aplicar sus convicciones a la hora de decidir casos concretos”.

“Fomentar ese comportamiento anómalo es una forma inaceptable de liberarlos de los límites que la propia Constitución les impone a ellos", completó.

Para concluir y abrirle paso a las preguntas de la ciudadanía y de los senadores, García-Mansilla aseguró que su única aspiración, en el caso de llegar a la Corte, es la de "servir" a la Argentina de tal manera que, al momento en que le toque terminar con esas funciones, sus compatriotas lo "recuerden como un juez que obró con integridad, independencia e imparcialidad".

/Inicio Código Embebido/

"Mi planteo sobre la dolarización fue, que para poder opinar seriamente sobre la constitucionalidad o no de ese tipo de medidas, hay que analizar un proyecto de ley concreto. Y es el Congreso el que tiene la facultad para disponer o no de la dolarización", explica García Mansilla pic.twitter.com/pt3ZCJkbAh — Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 28, 2024

/Fin Código Embebido/

Alternancia en el poder, dolarización y aborto

El primero en tomar el micrófono fue el senador libertario Francisco Paoltroni, uno de los fervientes combatientes que tiene el pliego de Ariel Lijo. El formoseño preguntó volvió a reflotar una de las preguntas que le hizo a Lijo la semana pasada sobre la alternancia en el poder en referencia con las décadas que lleva el gobernador Gildo Insfrán.

Al respecto, García-Mansilla se excusó por la causa abierta pendiente de resolución que se tramita en la Corte Suprema sobre la reelección indefinida. Sin embargo, no le esquivó por completo al tema y lo bordeó con sutileza al sostener que la "reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno".

/Inicio Código Embebido/

??AHORA continúa la Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. Seguila en vivo por Senado TV o por nuestro canal de Youtube ??https://t.co/fTlgjfbGMJ pic.twitter.com/RoPPbMOx2O — Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 28, 2024

/Fin Código Embebido/

La dolarización, bandera de campaña de Milei, volvió a colarse entre las preguntas. El encargado de plasmarla en palabras fue el senador y titular de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, pregunta que también le había realizado días atrás a Lijo. Se trata de un tema que García-Masilla ya había sentado precedentes no jurídicos, sino académicos.

Ante la pregunta, dijo: "Publiqué dos trabajos sobre el tema. Tenía que ver con un momento durante la campaña presidencial donde era un tema en discusión, más allá de que no había un proyecto. Planteamos que para saber si la dolarización es constitucional o no hay que ver un proyecto. Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos es inconstitucional".

"Puede ser constitucional o no dependiendo de cómo se haga. Es el Congreso de la Nación el que puede tomar esa decisión. Mi rol hasta hoy es académico; y los académicos tienen una obligación de contribuir al debate público sumando argumentos. En ese momento, me pareció que obturar una discusión y desecharla de plano no era correcto", argumentó.

La apreciación de García-Masilla tiene raigambre en la declaración del actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien aseguró, en medio de la campaña presidencial del 2023, "si la dolarización elimina el peso, es inconstitucional".

Sobre el aborto, tema por el cual el letrado se expresó negativamente durante las audiencias públicas del 2018, y que fue interpelado por Lousteau y la senadora de kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que, para hablar de tema, es importante -en su criterio- "separar entre legalización y penalización".

Según García-Mansilla, "es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando". En ese sentido, continuó: "Hay 13 constituciones provinciales que consideran el derecho a la vida y habría que hacer un análisis de compatibilidad con esas constituciones. Veo un conflicto entre normas de distintas jerarquías".

Ante esa postura, Lousteau pidió que especifique esos aspectos inconstitucionales porque, en su criterio, implicaría un prejuzgamiento. García-Mansilla respondió citando un fallo de la Corte de 1959 argumentando que "las opiniones en abstracto vertidas en trabajos teóricos no implican un prejuzgamiento".

Más cuestionamientos por parte del kirchnerismo y Lousteau

A la carga de Fernández Sagasti se le sumó el senador Oscar Parrilli (Neuquén), de estrecho vínculo con Cristina Kirchner. Parrilli paseó a García-Mansilla por un amplio abanico de temas. Entre ellos, un artículo periodístico en el que el abogado defendió a los integrantes de la Corte por la embestida del kirchnerismo contra el juicio político impulsado en 2022.

Parrilli, también, añadió que el postulado por Milei para integrar la Corte tiene un sesgo antiperonista y esbozó cargó fuertemente contra el jurista: "Usted no es un juez independiente, usted es un juez del macrismo y camino a consolidar la mayoría automática (en la Corte), que alguna vez criticó".