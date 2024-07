Elon Musk, el ¿extraño? emprendedor que decide por razones morales

Adrián Simioni

Saquemos un poquito el hocico de nuestro propio pupo y miremos el mundo. A ver si aprendemos algo.

Ayer Elon Musk, el emprendedor más famoso del mundo, fundador e impulsor de Paypal, Tesla, SpaceX, Starlink y Neuralink, entre otras, anunció que tanto SpaceX como Twitter –empresa que compró y rebautizó X- dejarán de tener su sede en California para mudarse a Texas. Ya en 2021 Musk mudó Tesla de California a Texas.

Lo curioso de ayer es la razón que da Musk para pegar el portazo en California. Dijo que la gota que colmó el vaso fue la sanción de una ley impulsada por el gobernador demócrata progre de California Gavin Newson que prohíbe a las escuelas obligar a los maestros a notificar a los padres de cualquier indicios sobre cambios en la identidad de género de sus alumnos.

Una rareza es que el propio Musk tiene una hija transgénero.

No parece estar en contra de que las personas vivan de acuerdo a la identidad que vivencian, sino a que el Estado excluya a los padres de lo que pasa con sus hijos. Para Musk esto es la prueba final de que la California progre de Newson ataca tanto a las familias como a las empresas. Musk, en definitiva, es un conservador que está en contra de que el Estado promueva políticas identitarias y la cultura de la cancelación.

Lo que sí es muy curioso es que Musk tome decisiones empresarias por razones políticas y sociales, no económicas. Se supone que un libertario como él se movería sólo por razones de mercado. Y en este caso esas razones están. California cobra el más alto impuesto a los ingresos personales. Texas casi nada. Por eso Musk ya vendió todas sus casas en California para no ser considerado residente allí. Ahora tiene dirección en Texas y se ahorra un billón de dólares al año por eso. Pero más importante es que esa tasa también afecta a los ingenieros que ganan altos sueldos en las tecnológicas y que se mudan en masa a Texas. Por eso otras empresas como HP, Oracle y tantas otras también se fueron a Texas. Las escuelas secundarias de Texas también dedican mucho más esfuerzo a enseñar matemática y ciencia mientras que California dedica muchas horas a estudios sociales. Y las escuelas tejanas rankean mejor. La combinación de ambas cosas da que ya hay y habrá más talento para empresas de este tipo en Texas que en California. Y que en esa línea en California habrá cada vez menos gente con altos ingresos para subsidiar a cada vez menos gente con bajos ingresos. Por lo tanto, los impuestos no harán más que subir en California, sea para empresas o para empleados talentosos y caros.

¿Ya no es tan blanco o negro, no? Es toda esa sociedad progre la que Musk parece estar cuestionando, donde los factores económicos, políticos e ideológicos terminan muy vinculados entre sí. “Ya tuve suficiente de tener que esquivar bandas de drogadictos violentos sólo para entrar y salir del edificio” dijo en relación a la sede de Twitter. Y creo que es una síntesis. La prosperidad tiene un límite en una sociedad decadente.

En el camino Musk parece querer encarnar al emprendedor héroe de La rebelión de Atlas, la biblia de los anarcolibertarios, donde la riqueza no es el resultado de la codicia sino del triunfo moral del vitalismo libre y autónomo del emprendedor sobre la decadencia que una élite de parásitos políticas impone a la sociedad.