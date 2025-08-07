Una nueva cumbre Putin-Trump ya tiene sede y será en los próximos días

Rusia y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para una reunión entre los presidentes de ambos países estos próximos días, anunció este jueves el asesor presidencial ruso Yury Ushakov.

“A propuesta de la parte estadounidense, en principio se alcanzó un acuerdo para mantener una reunión bilateral de alto nivel en los próximos días (…) concretamente, una reunión entre el presidente Vladimir Putin y Donald Trump”, precisó.

Como especificó Ushakov, las autoridades rusas iniciaron ahora preparativos concretos en coordinación con su contraparte estadounidense.

La sede para esta reunión entre ambos jefes de Estado también fue acordada y será anunciada en una fecha posterior, añadió el representante del Kremlin.

The New York Times informó anteriormente de que Trump planeaba reunirse en persona con Putin tan pronto como la próxima semana, evento al que poco después seguiría una reunión trilateral con la incorporación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Durante una llamada con líderes europeos el miércoles, Trump les habría dicho que en las reuniones solo estarían él, Putin y Zelenski; sin ninguna contraparte europea.

“Considerando la posibilidad de una reunión trilateral, que se discutió de alguna forma ayer en Washington, simplemente fue mencionada por el representante estadounidense durante las conversaciones del Kremlin”, reveló Ushakov.

El asesor continuó: “Sin embargo, no se discutió específicamente, por lo que la parte rusa ha dejado esta propuesta sin absolutamente ningún comentario”.

“Primero y lo más importante, proponemos enfocarnos sobre los preparativos de la reunión bilateral con el presidente Trump y creemos que la prioridad fundamental es garantizar que este encuentro es exitoso y productivo”, manifestó.

Putin sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, durante la cual abordaron cuestiones relativas a Ucrania y prospectivas para las relaciones bilaterales. El Kremlin describió las conversaciones como “muy útiles y constructivas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse en persona con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y posteriormente celebrará una reunión trilateral en la que participará el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó el miércoles The New York Times, citando fuentes familiarizadas con el plan.

Durante una reciente llamada con líderes europeos, Trump señaló que las reuniones incluirían solo a él mismo, Putin y Zelenski, excluyendo a cualquier contraparte europea, según el informe.

Una persona familiarizada con la llamada indicó que los europeos parecieron aceptar la propuesta de Trump, pero no estaba claro si Putin y Zelenski habían aceptado el plan, señaló el diario.

Zelenski participó en la llamada, en la que también estuvieron líderes del Reino Unido, Alemania, Finlandia y la OTAN, así como el vicepresidente estadounidense JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, de acuerdo con el informe.

Trump declaró el miércoles en una publicación en Truth Social que Witkoff, quien se encontraba en Moscú, “tuvo una reunión muy productiva con el presidente ruso Vladimir Putin”.

“Todos están de acuerdo en que esta guerra debe llegar a su fin, y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas”, agregó.

De su lado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves que encontrar una solución al conflicto Rusia-Ucrania puede ser “realmente eficaz” a nivel de líderes.

“Es necesario determinar los tiempos para tal formato y el rango de cuestiones a tratar”, publicó en X el presidente de Ucrania y señaló que, tras su llamada telefónica este miércoles con Trump, y otros líderes europeos, también mantuvo conversaciones por separado con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, además del presidente finlandés, Alexander Stubb.

Más tarde, este mismo jueves, Zelenski tenía previsto hablar con el canciller alemán, Friedrich Merz, así como con representantes de Francia e Italia.

Zelenski afirmó que Ucrania trabajará por la paz “tan productivamente como sea posible”, de acuerdo con informaciones de la agencia de noticias Xinhua.