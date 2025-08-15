Trump y Putin reunidos en Alaska para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, comenzaron este viernes su esperada reunión en Anchorage, Alaska, en una cumbre a puerta cerrada que tiene como principal objetivo discutir el posible fin de la guerra en Ucrania.

Según supo Noticias Argentinas, el encuentro se inició cerca de las 11:30 de la mañana (hora local) en la base aérea de Elmendorf-Richardson, donde ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema "Persiguiendo la Paz" antes de iniciar las conversaciones.

A diferencia de lo que se había especulado, la reunión no es en privado, sino que ambos líderes están acompañados por sus delegaciones de alto nivel. Trump asiste junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y su enviado especial, Steve Witkoff. Putin, por su parte, está acompañado por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y su asesor de política internacional, Yuri Ushakov.

El eje central de la cumbre será la búsqueda de un alto el fuego en Ucrania. Se espera que la delegación rusa intente conseguir concesiones territoriales en el este ucraniano como parte del acuerdo. Además, Trump buscará tratar temas de defensa y posibles vías de cooperación económica y comercial, en un momento en que la economía rusa sufre el alto costo de la guerra.