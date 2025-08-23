Taiwán vota destitución de legisladores opositores y reactivación de central nuclear

TAIPÉI, Taiwán (AP) — Los votantes en Taiwán decidieron el sábado acerca de la destitución de siete diputados de la oposición y sobre la reactivación de la energía nuclear tres meses después del cierre de su último reactor en funcionamiento.

Las votaciones de destitución, las segundas que se celebraron en un mes, fueron un intento de restaurar el control del partido gobernante en el Parlamento después de que el Partido Progresista Democrático perdió la mayoría en unos comicios en 2024.

Las perspectivas para lograrlo parecieron escasas después de que 24 miembros del opositor Partido Nacionalista sobrevivieron a una primera ronda de votaciones el 26 de julio.

El Partido Progresista Democrático obtuvo la presidencia en 2024, pero ninguna de las formaciones obtuvo la mayoría en la cámara de 113 escaños. Los nacionalistas, también conocidos como Kuomintang o KMT, sacaron 52 escaños, uno más que el PPD.

Los nacionalistas se aliaron con un tercer grupo, el Partido del Pueblo de Taiwán, para aprobar leyes, para consternación del gobernante PPD.

Referéndum sobre energía nuclear

El PPD eliminó gradualmente la energía nuclear, que en su día generaba alrededor del 20% de la electricidad de Taiwán. El último reactor en funcionamiento en las tres centrales nucleares de la isla autónoma se cerró en mayo después de 40 años en servicio.

También en mayo, el Parlamento aprobó una propuesta del Partido del Pueblo de Taiwán para realizar un referéndum sobre la prórroga de la energía nuclear, con el apoyo de los nacionalistas.

La consulta del sábado preguntó a los votantes si la última central nuclear en cerrar debería continuar operando, asumiendo que los reguladores acordaran que es seguro hacerlo. La central de Maanshan, conocida popularmente como la tercera planta, está cerca del extremo sur de la isla.

Los defensores de la energía nuclear sostuvieron que reduciría las facturas de electricidad y ayudaría a satisfacer la creciente demanda de energía de las aplicaciones de inteligencia artificial.

Jensen Huang, el fundador taiwanés de la gigante estadounidense de chips Nvidia, apoyó la energía nuclear cuando se le preguntó a su llegada al aeropuerto de la capital, Taipéi, el viernes.

Citando las necesidades de energía de la IA, dijo a reporteros que espera que se exploren todas las opciones. “Hay excelentes tecnologías para la energía sostenible: solar y eólica”, afirmó. “Y la nuclear es una excelente opción”.

En mayo, Nvidia anunció que se asociaría con el fabricante de electrónica taiwanés Foxconn para construir una supercomputadora de IA para los investigadores y las empresas de la isla.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.