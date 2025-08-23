En vivo

Mundo

Sismo de magnitud 6,0 sacude la costa de El Salvador

Un potente sismo remeció la costa de El Salvador a las 4:14 am, sin reportes de daños. El epicentro se ubicó a 81 kms de Acajutla, en el océano Pacífico.

23/08/2025 | 08:10Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

SAN SALVADOR (AP) — Un potente terremoto remeció el océano Pacífico frente a las costas de Guatemala y El Salvador en la madrugada del sábado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo, de magnitud 6,0, se registró a las 4:14 de la mañana a una profundidad de 10 kilómetros (seis millas). El epicentro estuvo a 81 kms (50 millas) al suroeste de Acajutla, en El Salvador, y a 107 kms (66 millas) al sur-sureste de Puerto San José, Guatemala.

Acajutla es el principal puerto comercial de El Salvador y también es utilizado por cruceros. Puerto San José es la ciudad más grande en la costa guatemalteca del Pacífico.

Por el momento no se han reportado daños personales o materiales.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en El Salvador? Un sismo de magnitud 6,0 remeció la costa.

¿Quién reportó el evento? El evento fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

¿Cuándo ocurrió el sismo? El sismo se registró a las 4:14 de la mañana del sábado.

¿Dónde fue el epicentro del sismo? El epicentro estuvo a 81 kms al suroeste de Acajutla.

¿Hay daños por el sismo? Por el momento no se reportaron daños personales o materiales.

[Fuente: AP]

