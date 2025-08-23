Sismo de magnitud 6,0 sacude la costa de El Salvador
Un potente sismo remeció la costa de El Salvador a las 4:14 am, sin reportes de daños. El epicentro se ubicó a 81 kms de Acajutla, en el océano Pacífico.
23/08/2025 | 08:10Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
SAN SALVADOR (AP) — Un potente terremoto remeció el océano Pacífico frente a las costas de Guatemala y El Salvador en la madrugada del sábado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El sismo, de magnitud 6,0, se registró a las 4:14 de la mañana a una profundidad de 10 kilómetros (seis millas). El epicentro estuvo a 81 kms (50 millas) al suroeste de Acajutla, en El Salvador, y a 107 kms (66 millas) al sur-sureste de Puerto San José, Guatemala.
Acajutla es el principal puerto comercial de El Salvador y también es utilizado por cruceros. Puerto San José es la ciudad más grande en la costa guatemalteca del Pacífico.
Por el momento no se han reportado daños personales o materiales.
[Fuente: AP]