Rafael Devers conecta 2 de los 4 jonrones de Gigantes, que arrollan 12-3 a Cachorros

SAN FRANCISCO (AP) — El dominicano Rafael Devers conectó dos jonrones y un doble productor para totalizar cinco remolcadas en el duelo del miércoles, una paliza de 12-3 propinada por los Gigantes de San Francisco a los Cachorros de Chicago.

Matt Chapman conectó el jonrón número 200 de su carrera, y los Gigantes lograron su cuarta victoria consecutiva.

Devers disparó un jonrón solitario en el primer inning y añadió un batazo de tres carreras en el sexto para su 21er juego de múltiples jonrones en su carrera, el tercero este año y el segundo desde que se unió a los Gigantes en un canje con Boston a mediados de junio.

Chapman añadió un sencillo impulsor al jardín derecho en el quinto inning. El jardinero derecho Kyle Tucker lanzó descontroladamente sobre el plato permitiendo que llegara una segunda carrera.

Casey Schmitt siguió con un sencillo impulsor.

El boricua Heliot Ramos también conectó un jonrón, mientras que el dominicano Willy Adames y Dominic Smith añadieron sendos elevados de sacrificio en el tercer inning.

El novato abridor de los Gigantes, Carson Whisenhunt (2-1), permitió tres carreras en cinco hits, ponchó a tres y dio tres bases por bolas en su quinta apertura en su carrera y segunda salida desde que fue llamado de Triple-A Sacramento el viernes pasado.

Nico Hoerner conectó un jonrón de tres carreras en el segundo inning por los Cachorros, que han perdido ambas series esta temporada contra San Francisco. Los Gigantes ganaron dos de tres en el Wrigley Field en mayo.

El derecho Colin Rea (10-6), había permitido dos o menos carreras en cuatro salidas consecutivas comenzando el tres de agosto. Rea sufrió su primera derrota en agosto después de ganar sus dos primeras decisiones.

Por los Cachorros, el boricua Willi Castro de 3-0.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-2 con tres anotadas y una remolcada. Los dominicanos Devers de 4-4 con cuatro anotadas y cinco remolcadas, Adames de 3-0 con una empujada. El venezolano Luis Matos de 4-0.