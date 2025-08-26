Presidente de Filipinas destituye al jefe de policía tras arrestos de Duterte y un telepredicador

FOTO: Presidente de Filipinas destituye al jefe de policía que lideró arrestos de Duterte y telepredicador

MANILA, Filipinas (AP) — El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., destituyó a su jefe de policía nacional, quien ganó atención por liderar los arrestos separados del expresidente Rodrigo Duterte por órdenes de la Corte Penal Internacional y del telepredicador Apollo Carreon Quiboloy, quien está en la lista de los más buscados del FBI por presunto tráfico sexual de menores, dijeron el martes funcionarios filipinos.

El secretario ejecutivo Lucas Bersamin no citó una razón para la destitución del general Nicolas Torre como jefe de la fuerza policial nacional de 232.000 miembros, un cargo al que fue nombrado por Marcos en mayo y que habría ocupado hasta 2027. Le sucedía otro alto general de policía, Jose Melencio Nartatez Jr., quien asumió el cargo el martes.

En una carta dirigida a Torre y hecha pública el martes, Bersamin le informó de su destitución inmediata como jefe de la policía nacional por órdenes de Marcos y le instruyó “asegurar la adecuada entrega de todos los asuntos, documentos e información relativos a su oficina”.

Torre no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Antes de su destitución, se informó que Torre tuvo diferencias con funcionarios del gobierno sobre la decisión del jefe de policía nacional de destituir a más de una docena de mandos policiales de sus puestos, incluido Nartatez. La Comisión Nacional de Policía ordenó a Remulla reinstalar a los oficiales en sus puestos este mes, pero aparentemente eso no se hizo de inmediato.

“No violó ninguna ley, no ha sido acusado criminal ni administrativamente, es simplemente una elección del presidente para tomar una nueva dirección para la policía nacional”, dijo el secretario del Interior, Jonvic Remulla, sin dar más detalles en una conferencia de prensa cuando se le preguntó por qué fue destituido Torre.

Solo el presidente puede responder por qué Torre fue destituido, dijo Remulla sin proporcionar detalles. No está claro si a Torre se le ofrecerá otro puesto en el gobierno.

Hace solo unos días, Torre mostró a Marcos una nueva sala de batalla contra el crimen en la sede de la policía nacional donde los agentes podían comunicarse rápidamente por radio bidireccional y otros sistemas de comunicación para responder a cualquier problema de orden público en cinco minutos o menos.

En marzo, Torre lideró el caótico arresto de Duterte en el aeropuerto internacional de Manila y su entrega a la custodia de la Corte Penal Internacional en los Países Bajos por sus mortales redadas antidrogas. Duterte, quien terminó su mandato presidencial de seis años en 2022, ha sido acusado de un crimen contra la humanidad por la brutal campaña contra las drogas ilegales cuando estaba en el cargo, que dejó miles de sospechosos, en su mayoría pobres, muertos en redadas policiales que alarmaron a Estados Unidos, otros gobiernos occidentales y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Duterte ha negado haber ordenado las ejecuciones de sospechosos de drogas, pero amenazó públicamente con matar a presuntos traficantes de drogas mientras fue alcalde durante mucho tiempo de la ciudad sureña de Davao y luego como presidente.

El año pasado, Torre supervisó el arresto del líder religioso filipino Apollo Quiboloy, un importante partidario de Duterte que fue incluido en la lista de los más buscados del FBI tras ser acusado de abusos sexuales y tráfico de menores en Estados Unidos. Torre lideró a miles de policías que confrontaron a un gran número de seguidores de Quiboloy que se oponían al arresto del líder religioso en su vasto complejo religioso en la ciudad sureña de Davao.

Quiboloy y sus abogados han negado los cargos.

Quiboloy lleva encarcelado desde entonces en una cárcel metropolitana de Manila por tres casos penales similares a sus casos en Estados Unidos. El embajador filipino en Washington, Jose Manuel Romualdez, dijo que se ha solicitado su extradición.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.