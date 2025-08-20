En vivo

Mundo

Policía brasileña: Expresidente Jair Bolsonaro planeaba huir a Argentina para pedir asilo

La policía en Brasil confirmó que Jair Bolsonaro quería huir a Argentina y solicitar asilo político al presidente Javier Milei. Acusaciones formales de obstrucción de justicia complican su situación.

20/08/2025 | 20:15Redacción Cadena 3

FOTO: Policía brasileña: Expresidente Jair Bolsonaro planeaba huir a Argentina para pedir asilo

BRASILIA (AP) — La policía en Brasil aseguró que los mensajes que fueron encontrados en el teléfono del expresidente Jair Bolsonaro mostraban que quería huir a Argentina y solicitar asilo político al presidente Javier Milei.

Bolsonaro y uno de sus hijos fueron acusados formalmente el miércoles de obstrucción de la justicia en relación con su juicio pendiente por un presunto intento de golpe de Estado.

Associated Press tuvo acceso a la investigación policial, la cual fue enviada al Supremo Tribunal Federal.

Silas Malafaia, un pastor evangélico y firme aliado de Bolsonaro, también fue objeto de la investigación policial. Los investigadores le confiscaron el pasaporte.

Lectura rápida

¿Qué planeaba Jair Bolsonaro? Quería huir a Argentina para solicitar asilo político.

¿Quiénes están involucrados? Jair Bolsonaro y su hijo, junto con Silas Malafaia.

¿Cuándo fueron acusados? El miércoles, antes de la fecha actual.

¿Dónde ocurrió esto? En Brasil, con implicaciones en Argentina.

¿Por qué está en esta situación? Por acusaciones de obstrucción de la justicia y un juicio pendiente.

[Fuente: AP]

