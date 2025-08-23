FOTO: Nola logra 1ra victoria desde el 3 de mayo; Filis vencen a Nacionales con jonrones de Sosa y Turner

FILADELFIA (AP) — El panameño Edmundo Sosa conectó un jonrón de tres carreras, Trea Turner también la sacó del parque y Aaron Nola obtuvo su primera victoria desde principios de mayo, en el duelo sabatino que los Filis de Filadelfia ganaron 6-4 a los Nacionales de Washington.

El abridor Mitchell Parker (7-14), mantuvo a Filadelfia sin hits durante tres innings, pero el séptimo jonrón de Sosa coronó un cuarto episodio de cinco carreras de los líderes del Este de la Liga Nacional. J.T. Realmuto y Alec Bohm conectaron sendos dobles productores.

Turner aumentó la ventaja a 6-1 con un cuadrangular en solitario en el quinto acto, su segundo jonrón en casa esta semana. Antes de eso, no había bateado uno en el Citizens Bank Park en toda la temporada.

Nola (2-7) lanzó seis sólidas entradas, permitiendo tres carreras —dos limpias— y cinco hits. Recetó seis ponches en su primera apertura en casa desde el 14 de mayo.

Su victoria anterior fue el 3 de mayo contra Arizona, antes de que el derecho se perdiera tres meses por un esguince en el tobillo derecho.

Una noche después de desperdiciar una oportunidad de salvamento por primera vez con los Filis, el dominicano Jhoan Durán trabajó una novena entrada sin permitir carreras para obtener su 23er salvamento del año. Con corredores en las esquinas, ponchó a James Wood y retiró a CJ Abrams con una línea al jardín izquierdo para finalizar el juego.

Luis García Jr. sumó tres hits por Washington, incluyendo un jonrón y un doble impulsor. Abrams también desapareció la esférica, por los Nacionales, que ocupan el último lugar y vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 1-0.

Por los Filis, el panameño Sosa de 3-1 con una anotada y tres producidas.