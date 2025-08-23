FOTO: Nevada se enfrentará a Taiwán en la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

SOUTH WILLIAMSPORT, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Garrett Gallegos conectó un jonrón y lanzó cinco entradas para ayudar a que Nevada venciera el sábado 8-2 a Connecticut en su semifinal de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, lo que dejó pactado un duelo ante Taiwán por el título.

El equipo de Las Vegas busca el primer título para Nevada. Taiwán va por su primero desde 1996 y el 18vo en total. Perdió el juego por el título el año pasado ante Florida.

Los equipos juegan el domingo por el campeonato.

“Realmente no hemos tomado un momento para analizar a Taiwán ahora. Son un gran grupo de niños destacados”, señalo el manager de Nevada, T.J. Fescher.

Cuando Garrett llegó al plato después de conectar el primer lanzamiento de la cuarta entrada y enviar la bola sobre la cerca en el jardín derecho, su compañero de equipo Jayden Lee le quitó el casco a Garrett y ambos caminaron de regreso al dugout. La multitud coreó su nombre.

Grayson Miranda tuvo un turno al bate clave en la primera entrada de tres carreras de Nevada. Con las bases llenas, luchó con una cuenta de 0-2, pegando varios batazos de foul. Después de un lanzamiento descontrolado que llevó al plato la primera carrera de Nevada, Grayson impulsó dos más con un rodado de sencillo al jardín derecho.

Connecticut redujo la ventaja con su agresivo corrido de bases. Con corredores en segunda y tercera en circulación, Jimmy Taxiltaridis conectó un rodado a la tercera base. El infielder Cache Malan no logró el out y S.J. Taxiltardis cruzó el plato.

Con una desventaja de 4-2 en la quinta, el equipo de Fairfield, Connecticut, puso corredores en primera y segunda con un out pero Ben Herbst fue puesto out corriendo. Garrett registró luego su octavo ponche, terminando la entrada.

Nevada agregó cuatro carreras más en la sexta, destacándose un sencillo de dos anotaciones de Cutter Ricafort.

En la semifinal internacional en el Estadio Lamade, Liu Wei-Heng lanzó cinco entradas y un tercio para ayudar a que Taiwán superara 1-0 a Aruba.

La única carrera del juego llegó después de que Chen Shi-Hong abrió la tercera entrada con un boleto en cuenta completa. Avanzó con un pasbol un sencillo y luego anotó con un lanzamiento erróneo del tercera base Liam Peña Caraballo.

Taiwán enfrentará la final con Lin Chin-Tse como abridor y quien puede lanzar a 80 mph.

“Hemos aprovechado nuestro cuerpo de lanzadores según mi plan”, señaló el gerente Lai Min-Nan.

Fomentando la participación en deportes juveniles

Líderes del Instituto Aspen y de las Pequeñas Ligas dijeron que sus organizaciones están trabajando con la iniciativa Take Back Sports de ESPN para aumentar la participación en deportes juveniles en todo el país.

Siguiendo las métricas de salud pública establecidas por el gobierno federal, el objetivo es alcanzar un 63% de participación juvenil para 2030, un aumento del 55%. Un ejecutivo del Instituto Aspen, que estudia y aboga por los deportes juveniles, y el director general de las Pequeñas Ligas, Patrick Wilson, promovieron la iniciativa el sábado en una conferencia de prensa.

El objetivo final es “crear un sistema deportivo que esté anclado en los derechos de los niños y que reconozca que cada niño tiene derecho a jugar”, dijo Tom Farrey, director ejecutivo del programa de Deportes y Sociedad del Instituto Aspen.

___

Alexandra Wenskoski y Amanda Vogt son estudiantes en el Centro John Curley para el Periodismo Deportivo en Penn State.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.