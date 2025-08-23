Lyle Menendez debe permanecer en prisión por asesinatos de 1989, dice junta de libertad condicional.

LOS ÁNGELES (AP) — Lyle Menendez recibió el viernes la misma recomendación que su hermano Erik cuando se le negó la libertad condicional después de haber pasado décadas en prisión por el asesinato de sus padres en 1989.

Un panel de dos comisionados negó la libertad condicional a Menendez por tres años, después de los cuales será elegible nuevamente, en un caso que sigue atrayendo la atención del público.

Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por matar a tiros a su padre, Jose Menendez, y a su madre, Kitty Menendez, en su mansión de Beverly Hills el 20 de agosto de 1989. Los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia después de años de abuso sexual por parte de su padre, pero los fiscales dijeron que los hermanos lo hicieron por una herencia multimillonaria.

Un juez redujo sus sentencias en mayo, y en ese instante cumplieron los criterios para solicitar libertad condicional. Las audiencias de libertad condicional marcaron el momento más cercano que han estado de obtener la libertad desde que fueron declarados culpables hace casi 30 años.

A Erik Menendez, quien está detenido en la misma prisión en San Diego, se le negó la libertad condicional el jueves después de que los comisionados determinaron que su mal comportamiento en prisión lo hacía aún un riesgo para la seguridad pública.

Un día después, Lyle Menendez contó a la junta de libertad condicional detalles sobre el abuso que sufrió a manos de sus padres. Lloró, con el rostro enrojecido, mientras daba su declaración final. Parecía querer seguir protegiendo a su hermano, y dijo a los comisionados que asumía toda la responsabilidad por los asesinatos.

“Nunca podré compensar el daño y el dolor que causé a todos en mi familia”, declaró. “Lo siento mucho por todos, y lo sentiré por siempre”.

El departamento de correccionales del estado eligió a un solo reportero para ver la videoconferencia y compartir detalles con el resto de la prensa.