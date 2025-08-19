Los Yankees recuperan a Stanton y Judge prueba su brazo, confirma Boone

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Giancarlo Stanton regresó a la alineación de los Yankees de Nueva York en el jardín derecho el martes, luego de haber perdido tres juegos por lo que el equipo describió como molestias generales.

El manager Aaron Boone anunció el retorno de Stanton en una entrevista a la estación de radio WFAN, y también proporcionó actualizaciones sobre Aaron Judge.

Boone expresó que no existía un cronograma claro para el regreso de Judge al campo, quien podría no volver a estar completamente saludable durante esta temporada. “No creo que lo veamos lanzando como lo hace normalmente en ningún momento de este año, pero está bien”, manifestó Boone. “Tenemos que sentir que puede salir y protegerse a sí mismo”.

Judge había estado limitado a bateador designado desde que fue activado de la lista de lesionados el cinco de agosto. “No lo sé todavía”, comentó Boone sobre el regreso de Judge al campo. “Lo que he dicho es que estoy esperando a que los entrenadores digan: ‘Pulgares arriba’. Se espera que hoy vuelva a lanzar a larga distancia, así que no lo espero aquí en Tampa. ¿Podría ser en Boston? Tal vez. Simplemente no lo sé todavía”.

Los Yankees vinieron de barrer una serie de tres juegos ante los Cardenales de San Luis y tienen una ventaja de tres juegos para el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Ofensivamente, el equipo estará satisfecho si Judge puede mantenerse productivo en el plato. Comenzó la semana bateando .333 con 39 jonrones, 91 carreras impulsadas y un OPS de 1.134, todos números que lo sitúan entre los líderes de la liga. Su jonrón del domingo fue el primer hit de extra base desde su regreso.

La incapacidad de Judge para jugar en el campo ha reducido la flexibilidad del equipo. Stanton está teniendo una temporada destacada, bateando .299 con 12 jonrones, 34 carreras impulsadas y un OPS de .953, pero su largo historial de lesiones presenta un riesgo para cualquier asignación en el jardín. Debutó a mediados de junio debido a tendinitis en ambos codos. Luego de haber jugado tres partidos consecutivos en el jardín la semana pasada, se perdió tres partidos seguidos por molestias sin especificar los detalles sobre dónde ocurrió la incomodidad.