Mundo

Lewis batea grand slam y Mellizos rompen mala racha con triunfo 9-7 sobre Medias Blancas

Los Mellizos de Minnesota superaron 9-7 a los Medias Blancas. Royce Lewis conectó un grand slam y logró dos carreras, mientras que los visitantes lucharon hasta el final.

23/08/2025 | 01:14Redacción Cadena 3

FOTO: Lewis batea grand slam y Mellizos rompen mala racha con triunfo 9-7 sobre Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Royce Lewis conectó un grand slam, Byron Buxton, Luke Keaschall y Edouard Julien tuvieron cada uno dos imparables, y los Mellizos de Minnesota vencieron 9-7 a los Medias Blancas de Chicago el viernes por la noche.

Lewis bateó de 5-3 y anotó dos carreras, incluyendo su batazo de 386 pies al jardín izquierdo en la cuarta entrada. Cinco jugadores de los Mellizos tuvieron al menos una carrera impulsada, y siete tuvieron al menos un hit.

El cubano Miguel Vargas recibió un boleto con las bases llenas, y Kyle Teel y el venezolano Lenyn Sosa añadieron sencillos productores en la octava para acercar a los Medias Blancas a 8-7. Lewis atrapó un elevado y sacó al corredor del empate en el plato para mantener a los Mellizos al frente.

El sencillo productor de Buxton en la novena permitió a Minnesota romper una racha de tres derrotas consecutivas y mejorar a 3-7 en sus últimos diez juegos.

Colson Montgomery conectó un cuadrangular de dos carreras, y Sosa tuvo dos impulsadas para Chicago, que ha perdido tres seguidos.

El abridor de los Mellizos, Zebby Matthews, permitió cuatro carreras y ocho imparables mientras ponchó a cuatro en cuatro entradas y dos tercios. El relevista Kody Funderburk (3-1) consiguió cuatro outs para llevarse la victoria y Justin Topa sacó los últimos cinco para su tercer salvamento.

Keaschall y Trevor Larnach conectaron sencillos impulsadores en la sexta contra Brandon Eisert (2-5) para poner a los Mellizos adelante de manera definitiva.

Por los Medias Blancas, los cubanos Edgar Quero bateó de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada, Luis Robert Jr. de 5-2 y Miguel Vargas de 2-0 con una anotada; y el venezolano Lenyn Sosa de 5-2 con dos producidas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Los Mellizos vencieron 9-7 a los Medias Blancas con un gran desempeño de Royce Lewis.

¿Quién fue la figura del partido? Royce Lewis bateó un grand slam y tuvo un impacto clave en el juego.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se disputó el viernes por la noche.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? En Chicago, en el hogar de los Medias Blancas.

¿Por qué fue importante la victoria? Permitió que Minnesota rompiera una racha de tres derrotas consecutivas.

[Fuente: AP]

