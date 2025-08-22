En vivo

Jen Pawol, 1ra umpire en Grandes Ligas, regresa en la serie Piratas-Rockies

22/08/2025 | 22:01Redacción Cadena 3

FOTO: Jen Pawol, 1ra umpire en Grandes Ligas, regresa en la serie Piratas-Rockies

PITTSBURGH (AP) — Jen Pawol estuvo de vuelta en las Grandes Ligas.

Pawol, quien hizo historia este mes al convertirse en la primera mujer en trabajar como umpire en un juego de las Grandes Ligas, formó parte del equipo que apareció en la serie de tres duelos entre los Piratas de Pittsburgh y los Rockies de Colorado este fin de semana.

En el encuentro inaugural de la serie el viernes por la noche, Pawol estuvo en la intermedia, como parte de un equipo de cuatro personas que incluyó al jefe Ron Kulpa, Alex Tosi y el venezolano Manny González.

Pawol tiene programado trabajar en la primera base el sábado y estará detrás del plato el domingo cuando el as de los Piratas, Paul Skenes, candidato al Premio Cy Young de la Liga Nacional, suba al montículo.

Lectura rápida

¿Quién regresó a las Grandes Ligas? Jen Pawol regresó como umpire.

¿Qué hizo historia recientemente? Pawol fue la primera mujer umpire en un juego de Grandes Ligas.

¿En qué serie trabajó Pawol? En la serie entre los Piratas de Pittsburgh y los Rockies de Colorado.

¿Qué rol tuvo Pawol en el primer partido? Estuvo como umpire en la intermedia.

¿Cuándo trabajará en la primera base? Pawol trabajará en la primera base el sábado.

[Fuente: AP]

