Jen Pawol, 1ra umpire en Grandes Ligas, regresa en la serie Piratas-Rockies

PITTSBURGH (AP) — Jen Pawol estuvo de vuelta en las Grandes Ligas.

Pawol, quien hizo historia este mes al convertirse en la primera mujer en trabajar como umpire en un juego de las Grandes Ligas, formó parte del equipo que apareció en la serie de tres duelos entre los Piratas de Pittsburgh y los Rockies de Colorado este fin de semana.

En el encuentro inaugural de la serie el viernes por la noche, Pawol estuvo en la intermedia, como parte de un equipo de cuatro personas que incluyó al jefe Ron Kulpa, Alex Tosi y el venezolano Manny González.

Pawol tiene programado trabajar en la primera base el sábado y estará detrás del plato el domingo cuando el as de los Piratas, Paul Skenes, candidato al Premio Cy Young de la Liga Nacional, suba al montículo.