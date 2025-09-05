FOTO: Gausman rompe su mala racha y los Azulejos aplastan 7-1 a los Yankees

NUEVA YORK (AP) — Kevin Gausman ganó por primera vez en un mes, Nathan Lukes conectó un sencillo de dos carreras en una primera entrada de tres anotaciones contra el novato Cam Schlittler, y los Azulejos de Toronto vencieron 7-1 a los Yankees el viernes por la noche para reabrir una ventaja de cuatro juegos en la División Este de la Liga Americana sobre Nueva York.

El dos veces MVP de la Liga Americana, Aaron Judge, regresó al jardín derecho por primera vez desde que se lastimó el codo derecho a finales de julio y no intentó lanzar a máxima potencia.

Toronto venció a los Yankees por octava vez en 11 encuentros este año y dejó a Nueva York con un récord de 17-23 contra la División Este de la Americana. Buscando su primer título divisional desde 2015, los Azulejos estaban ocho juegos detrás de los Yankees en mayo, pero abrieron una ventaja de seis y medio juegos en agosto.

Toronto sacó a Schlittler (2-3) después de una entrada y dos tercios. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateó un jonrón en la quinta entrada contra Ryan Yarbrough, su 23ero de la temporada y el 16to en 46 juegos en el Yankee Stadium. Guerrero tuvo su segundo juego de cuatro hits este año mientras los Azulejos (82-59) aseguraron su cuarto récord ganador en cinco años.

Bo Bichette puso a los Azulejos por delante con un doble de dos carreras con el bate roto por la línea del jardín izquierdo y añadió un elevado de sacrificio en la segunda entrada.

Gausman (9-10) permitió cuatro imparables en ocho entradas, ponchó a cinco y dio una base por bolas.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateó de 5-4 con tres carreras anotadas y una impulsada; el mexicano Alejandro Kirk de 3-0 con una anotada; y el venezolano Andrés Giménez de 4-0.

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 3-0.