Mundo

Diamondbacks vencen a Cerveceros 6-4 y dividen la serie con Milwaukee

Los Diamondbacks de Arizona lograron un triunfo crucial ante Milwaukee por 6-4, castigando al abridor José Quintana. Con esta victoria, el equipo dividió la serie de cuatro juegos contra el mejor equipo de las Grandes Ligas.

28/08/2025 | 18:42Redacción Cadena 3

FOTO: Diamondbacks castigan al abridor José Quinta y vencen 6-4 a Cerveceros

Los Diamondbacks de Arizona castigaron al abridor colombiano de Milwaukee, José Quintana, con seis carreras tempranas y con una efectiva salida de Nabil Crismatt vencieron el jueves 6-4 a los Cerveceros para dividirse la serie de cuatro juegos con el mejor equipo de las Grandes Ligas.

Crismatt (2-0), en la tercera apertura en su carrera, permitió ocho hits y cuatro carreras —dos limpias— en cinco episodios y dos tercios. El derecho de 30 años otorgó una base por bolas y ponchó a dos mientras lanzaba 60 de sus 85 lanzamientos en la zona de strike.

Sal Frelick conectó su tercer jonrón de apertura de la temporada para darle a los Cerveceros una ventaja temprana, pero los Diamondbacks respondieron con tres carreras en el segundo inning. Quintana golpeó a Tyler Locklear con un lanzamiento con las bases llenas y el venezolano Ildemaro Vargas conectó un sencillo de dos carreras.

Después de que los Cerveceros redujeron la ventaja a 3-2 en su mitad de la entrada, los Diamondbacks sumaron tres carreras más en la tercera, dos de ellas cruzando el plato con un sencillo de Alek Thomas.

Isaac Collins impulsó un par para los Cerveceros en la tercera, reduciendo la ventaja a 6-4.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-1, Geraldo Perdomo de 5-0. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-3 con dos anotadas. Los venezolanos Gabriel Moreno de 5-2 con una anotada e Ildemaro Vargas de 4-1 con dos empujadas.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras de 4-1 con una anotada, Andruw Monasterio de 3-1 con una impulsada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?

Los Diamondbacks vencieron a los Cerveceros 6-4, dividiendo la serie de cuatro juegos.

¿Quién fue el lanzador principal de los Cerveceros?

El lanzador principal fue José Quintana, quien permitió seis carreras.

¿Quién destacó por los Diamondbacks?

Nabil Crismatt se destacó en la montaña con una actuación efectiva.

¿Qué impacto tuvo el juego en la serie?

La victoria permitió a los Diamondbacks dividir la serie frente al mejor equipo de las Grandes Ligas.

¿Quiénes fueron los anotadores clave en el partido?

Los anotadores clave incluyeron a Ildemaro Vargas y Alek Thomas.

[Fuente: AP]

