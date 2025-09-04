Decisiones difíciles para Europa en reunión sobre Ucrania en París y Londres

LONDRES (AP) — Los países europeos estuvieron atrapados entre la espada y la pared, mientras una coalición de países se reunió en París el jueves para tratar las garantias de seguridad para una Ucrania posguerra.

La guerra continuó sin un alto el fuego a la vista, y la cuestión crucial sobre cuánto se implicaría Estados Unidos en asegurar el futuro de Ucrania permaneció sin resolverse.

Durante meses, la llamada “coalición de los dispuestos” se reunió para abordar la ayuda a Ucrania, incluyendo la elaboración de planes de apoyo militar en caso de un alto el fuego para disuadir futuras agresiones rusas.

Los líderes de la coalición —el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer— insistieron en que cualquier fuerza europea de “reaseguro” en Ucrania necesitaba el respaldo de Estados Unidos. Pero aunque el presidente estadounidense Donald Trump insinuó que su país estaría involucrado, dejó de pedir un alto el fuego en Ucrania y no implementó sanciones severas adicionales para castigar a Moscú.

Aunque Trump dijo estar “decepcionado” con el presidente ruso, Vladímir Putin, y emitió varias amenazas para intentar persuadirlo de negociar un fin a las hostilidades, ninguna funcionó. En una reunión con Putin en Alaska en agosto, Trump no logró persuadir al líder ruso de detener los combates y aún no consiguió mediar conversaciones entre Putin y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

A pesar de que Trump y los líderes europeos se reunieron en Washington después de la cumbre de Alaska —y los jefes militares de Estados Unidos, Europa y la OTAN mantuvieron conversaciones sobre el apoyo a Ucrania— surgieron pocos detalles concretos sobre las garantias de seguridad para disuadir a Moscú de un conflicto futuro.

Antiguos generales militares y expertos sugirieron que Europa se encontraba en un aprieto, sin conocer el nivel de apoyo que Estados Unidos estaba dispuesto a proporcionar a la coalición, la naturaleza de cualquier alto el fuego o si Estados Unidos cumpliría con los compromisos asumidos. Tampoco estaba claro si Putin aceptaría un cese de hostilidades, algo que los funcionarios rusos han descartado invariablemente.

“Hablar sobre planificación operativa detallada cuando en realidad no se tiene una misión es, francamente, imposible”, dijo Ed Arnold, experto en Seguridad Europea en el Royal United Services Institute en Londres y explanificador militar.

¿Por qué los europeos creen que un alto el fuego es necesario?

La “coalición de los dispuestos” es un término amplio para unas 30 naciones que apoyan a Ucrania, pero la llamada “fuerza de reaseguro” que proporcionaría garantías de seguridad a Kiev es un subconjunto de ese grupo.

Reino Unido, Francia y Estonia sugirieron que estaban dispuestos a desplegar tropas en Ucrania para disuadir a Putin de un nuevo ataque, mientras que funcionarios en Polonia dijeron que Varsovia no participaría y en su lugar se centraría en reforzar la seguridad de la OTAN en el este de Europa.

No hubo “ninguna sugerencia” de que se desplegarían tropas sin un alto el fuego porque era demasiado arriesgado, dijo François Heisbourg, asesor especial en la Fundación para la Investigación Estratégica en París.

A pesar de que Zelenskyy señaló su disposición a hablar, en este momento no había un acuerdo de alto el fuego sobre la mesa, en gran parte debido a las posiciones de los presidentes de Estados Unidos y Rusia.

En su reunión del 18 de agosto con líderes europeos en la Casa Blanca —al día siguiente de reunirse con Putin— Trump rebajó sus demandas previas de un alto el fuego en Ucrania y dijo que pensaba que un acuerdo de paz era preferible.

Los comentarios marcaron un cambio de parecer de Trump hacia la posición rusa y permitirían a Moscú continuar luchando en Ucrania mientras las negociaciones de paz están en marcha.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, sugirió más tarde que el fin de las hostilidades estaba aún más lejos, afirmando que Moscú no aceptaría la firma de Zelenskyy en ningún acuerdo de paz ya que Rusia lo considera un presidente ilegítimo.

“Si Putin no quiere un alto el fuego —y si Trump no pide un alto el fuego— ¿cuáles son las posibilidades de que ocurra un alto el fuego?” preguntó Heisbourg.

¿Cómo podría ser una garantía de seguridad europea para Ucrania?

Incluso si se implementara un alto el fuego o un acuerdo de paz para Ucrania, no estaba claro que fuera un disuasivo suficiente para Putin y sería “muy, muy arriesgado” para las naciones europeas, dijo Arnold en RUSI.

Una operación de esa clase dependía de que Estados Unidos proporcionara apoyo de inteligencia y el efecto disuasorio de la potencia aérea estadounidense en países fuera de Ucrania.

Los deseos occidentales de potencialmente derribar misiles rusos que violen un alto el fuego o atacar lanzadores que los disparen desde dentro de Rusia son “cercanos a cero”, dijo Heisbourg.

Cualquier respuesta a una violación del alto el fuego, dijo, probablemente dependería de “cuántos soldados occidentales habrían matado realmente los rusos... y nadie quiere pensar demasiado en eso por adelantado”.

Starmer dijo a los aliados en marzo que una fuerza para Ucrania necesitaría al menos 10.000 tropas, pero eso podría requerir alrededor de 30.000 soldados si se tienen en cuenta las tropas en rotación y descanso.

Como líder de la coalición, Reino Unido debería considerar contribuir con una brigada de 5.000 soldados que se convertiría en 15.000 si se tienen en cuenta el descanso y la rotación, dijo Arnold.

Esa cifra representaría alrededor del 30% de la capacidad desplegable del Ejército Británico, dijo, y podría crear un problema “complicado” en el que Reino Unido despliega más fuerzas en nombre de Ucrania, un aliado no perteneciente a la OTAN, que para aliados de la OTAN como Estonia.

Funcionarios europeos indicaron que las tropas podrían participar en el entrenamiento de soldados ucranianos y probablemente tendrían sus bases lejos de las líneas del frente, aunque el riesgo de ataques con misiles y drones rusos seguiría siendo alto.

Pero habría “cero credibilidad” si se colocaran tropas occidentales en varias ciudades ucranianas sin una misión o propósito claro, dijo Ben Hodges, excomandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa.

“Eso no impresionará a los rusos en absoluto”, agregó.

Estados Unidos como un socio confiable

Los líderes europeos también lidian con la cuestión de si fiarse de la palabra de Trump y sus funcionarios al tiempo que observan el ascenso de partidos populistas —particularmente en Reino Unido, Francia y Alemania— que pueden no compartir el mismo compromiso con Ucrania que los líderes políticos actuales.

Eso significa que el futuro de cualquier garantía de seguridad para Kiev podría ser extremadamente frágil.

No hay “absolutamente ninguna garantía” de que Trump cumplirá con los compromisos asumidos con las naciones europeas sobre Ucrania, dijo Arnold, señalando la retirada de Trump de acuerdos previos, como el Acuerdo Climático de París y el acuerdo nuclear con Irán.

Eso significa que las naciones europeas no podían confiar en que él ordenara a los aviones estadounidenses entrar en acción en caso de una violación del alto el fuego porque “en un momento puede decir sí, en otro momento puede decir no”, dijo Arnold.

Después de que Trump descartara la membresía de la OTAN para Kiev y ante una serie de trabas pendientes para implementar garantías de seguridad para Ucrania, los líderes europeos decidieron que manejarían la situación gastando “mucho más dinero en armas” para Kiev, dijo Heisbourg.

Arnold coincidió, añadiendo que la mejor opción podría ser darle a Kiev “muchas armas y mucha munición”.

“No hay una salida fácil”, dijo. “Ninguna de las opciones, especialmente para los europeos, es buena”.

Esta historia se tradujo del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.