Candidatos en MLB pendientes a la carga de trabajo de varias piezas clave

CHICAGO (AP) — A los 34 años, Matthew Boyd volvió a lo que una vez fue un territorio familiar para el lanzador zurdo. Acumuló 130 innings y dos tercios hasta ahora en su primera temporada con los Cachorros de Chicago, más de lo que totalizó en los dos años anteriores combinados.

Es un aumento de carga de trabajo que va en contra de lo que se había convertido en sabiduría convencional en las mayores, donde los equipos han limitado frecuentemente los innings de los lanzadores con la esperanza de mantenerlos saludables.

“Las cosas han ido muy bien”, afirmó Boyd. “Y creo que es como si ninguno de nosotros supiera lo que está por venir. Y eso va para todos”.

La carga de trabajo de Boyd merece atención mientras los Cachorros intentan remontar en la puja de la División Central de la Liga Nacional y llegar lejos en octubre. Está entre un grupo de lanzadores que están registrando un aumento en las entradas cuando se aproxima el tramo final de la temporada regular.

Después de pasar la mayor parte de su carrera como relevista, Clay Holmes cubrió 117 innings y un tercio antes de su 23ra apertura para los Mets el martes por la noche. Jesús Luzardo, el zurdo venezolano de los Filis, lleva 127 entradas después de terminar con 66 y dos tercios el año pasado. Los All-Stars Garrett Crochet (Medias Rojas) y Bryan Woo (Marineros) también avanzan hacia aumentos significativos.

“Eso es algo que siempre monitoreamos y observamos”, comentó el mánager de los Marineros Dan Wilson. “Sé que estamos en constante comunicación entre aperturas”.

Los días con límites predeterminados de innings, especialmente cuando se trata de prospectos jóvenes y lanzadores en equipos malos, no desaparecerán pronto. Pero más organizaciones parecen estar adoptando un enfoque caso por caso.

“Creo que la razón por la que ha cambiado un poco y no miramos ese aumento porcentual o aumento fijo de entradas es porque no estaba funcionando”, dijo David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de los Mets.

“Creo que cada vez más estamos tratando de tratar a cada lanzador como un individuo. Y si un lanzador se siente bien tanto subjetiva como objetivamente, tratamos de no detenerlo artificialmente”, agregó.

Crochet, de 26 años, ayudó a mostrar lo que podría ser posible el año pasado. El zurdo, que se sometió a una cirugía Tommy John en abril de 2022, comenzó la temporada pasada con 73 entradas en 72 apariciones a lo largo de cuatro temporadas con los Medias Blancas.

Hizo su primera apertura en las Grandes Ligas el día inaugural. Con los Medias Blancas monitoreando de cerca su carga de trabajo en la última parte de la temporada, terminó con 32 aperturas y 146 entradas. Está empatado en el liderato de las mayores con 141 innings y un tercio antes de la apertura del martes por la noche contra Kansas City.

“Creo que realmente me preparé para esta temporada para salir y que realmente no sea necesario un límite”, expresó Crochet, quien fue cambiado a los Medias Rojas en diciembre y luego acordó un contrato de seis años por 170 millones de dólares. “Me he sentido realmente bien durante toda la temporada y los cinco días entre mis aperturas realmente siento que estoy preparado y haciendo mucho para poner mi cuerpo en la posición correcta para tener éxito y continuar dando longitud durante todo el año”.

Boyd se estaba recuperando de una cirugía Tommy John cuando firmó con Cleveland el año pasado. Regresó a las mayores en agosto pasado y tuvo foja de 2-2 con una efectividad de 2.72 en ocho aperturas y 39 innings y dos tercios para los Guardianes. También lanzó 11 entradas y dos tercios para los campeones de la División Central de la Liga Americana en los playoffs.

Eso fue suficiente para que Chicago le ofreciera a Boyd un contrato de dos años por 29 millones en la agencia libre. Y ha cumplido hasta ahora, seleccionado como un All-Star de la Liga Nacional. Su foja es de 11-4 con una efectividad de 2.34 en 22 aperturas.

Boyd lanzó un máximo de carrera de 185 innings y un tercio para Detroit en 2019, pero no ha alcanzado ese territorio desde entonces. Los Cachorros le dieron nueve días de descanso entre aperturas durante el receso del Juego de Estrellas, y Boyd tiene conversaciones frecuentes con el manager Craig Counsell y el coach de lanzadores Tommy Hottovy sobre su carga de trabajo y cómo se siente.

Los Cachorros también tienen al novato derecho Cade Horton, quien ha alcanzado 102 innings y dos tercios esta temporada, incluyendo su etapa en la filial de Triple A en Iowa, después de totalizar 34 entradas y un tercio en las menores el año pasado.

“Este es un área donde la industria tal vez no ha encontrado la respuesta, así que solo estás tratando de obtener mejores respuestas”, dijo Counsell. “Creo que en el pasado, solo confiábamos en la historia. Creo que ahora estamos confiando en los datos que recopilamos del jugador real”.

La comunicación es una cosa, pero una variedad de métricas y análisis biomecánicos están en el centro del proceso de toma de decisiones cuando se trata de lanzadores y descanso.

“Hay cosas tangibles en las que solo debes mantener un ojo”, comentó Boyd. “Tienes tus datos de giro, tienes tu velocidad. Tenemos seguimiento biomecánico. Es como, ‘Oye, la mecánica se está desajustando. ... ¿Hay algo que necesitemos abordar? ¿Cómo abordas eso?’

“Hay tantas avenidas diferentes por las que puedes ir y palancas que puedes tirar, si se quiere. Y no es tan simple como un aumento del 20%, un aumento del 50% (en entradas)”, remarcó.