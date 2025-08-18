Cancilleres de India y China se reunieron en Nueva Delhi para relajar tensiones

FOTO: Se reúnen en Nueva Delhi cancilleres de India y China en busca de relajar tensiones

NUEVA DELHI (AP) — Los cancilleres de India y China se reunieron en Nueva Delhi el lunes en un esfuerzo renovado por parte de los rivales asiáticos con armas nucleares para aliviar las tensiones después de un enfrentamiento fronterizo de cinco años que perjudicó las relaciones significativamente.

El ministro de Relaciones Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, dio la bienvenida a su homólogo Wang Yi para conversaciones destinadas a estabilizar las relaciones que se deterioraron en 2020 cuando las fuerzas de seguridad chocaron a lo largo de la disputada frontera del Himalaya. El incidente violento, el peor en décadas, dejó 20 soldados indios y cuatro soldados chinos muertos, congelando los compromisos políticos de alto nivel.

Desde entonces, ambas partes han desplegado decenas de miles de fuerzas de seguridad en las áreas fronterizas. El año pasado, India y China acordaron un pacto sobre patrullas fronterizas y retiraron fuerzas adicionales de algunas áreas fronterizas.

En sus comentarios de apertura el lunes, Jaishankar pidió la desescalada de las tensiones fronterizas para dar un impulso positivo a los lazos bilaterales.

“Habiendo pasado por un período difícil en nuestra relación, nuestras dos naciones ahora buscan avanzar. Esto requiere un enfoque sincero y constructivo de ambas partes”, expresó Jaishankar.

Wang manifestó que ha habido paz y tranquilidad a lo largo de las fronteras y que China ha permitido a los peregrinos indios visitar algunos lugares clave en la región autónoma del Tíbet.

El ministro de Relaciones Exteriores de China tiene programado reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi el martes y mantener conversaciones con el asesor de seguridad nacional de India, Ajit Doval, sobre la frontera disputada. Se espera que la reducción del número de tropas allí esté en la agenda.

La visita de Wang a India coincide con fricciones entre Nueva Delhi y Washington después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un arancel del 50% a los productos indios, lo que incluye una penalización del 25% por la compra de petróleo crudo ruso. Los aranceles entran en vigor el 27 de agosto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.