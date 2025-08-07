En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Amistoso entre Real Betis y Como termina en incidentes y golpes entre jugadores

En un amistoso de pretemporada, los jugadores de Real Betis y Como protagonizaron una pelea que incluyó golpes y una reyerta masiva. El partido, que se jugó en el sur de España, finalizó 3-2 a favor de Como.

07/08/2025 | 11:04Redacción Cadena 3

FOTO: Jugadores de Real Betis y Como se enfrentan a golpes en amistoso de pretemporada

MADRID (AP) — Un amistoso de pretemporada entre el Real Betis y el club italiano Como se calentó de más, con jugadores intercambiando golpes y un reyerta masiva.

El juego brusco marcó el primer tiempo del partido disputado el miércoles en el sur de España. Pablo Fornals, jugador del Betis, y , centrocampista argentino de Como, se enzarzaron en una disputa justo antes del descanso. Se cruzaron en unas breves palabras y luego comenzaron a intercambiar golpes.

Jugadores de ambos equipos corrieron y el altercado se intensificó. Los banquillos se vaciaron, con suplentes y miembros del personal ingresando al campo, algunos tratando de separar la pelea. Como tiene como técnico a Cesc Fábregas y Betis al chileno Manuel Pellegrini.

Pasaron varios momentos antes de que se restableciera el orden. El árbitro expulsó a un jugador de cada equipo.

“Hay acciones que no se tienen que dar. Los dos equipos queríamos ganar, somos muy competitivos”, dijo Sergi Altimira, volante del Betis. “Son nuestras armas. Yo creo que en este tipo de partidos no se debe cruzar la línea y nos tenemos que quedar con lo futbolístico, lo que debemos mejorar y las cosas que he hecho bien”.

“Ellos hacían muchas faltas, paraban mucho el juego y era lo que querían”, añadió.

Como, que se enfrentará al Barcelona en otro partido de pretemporada el domingo, se llevó la victoria 3-2.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el amistoso entre Real Betis y Como? Se intercambiaron golpes y ocurrió una reyerta masiva entre los jugadores.

¿Quiénes se enfrentaron en el incidente? Pablo Fornals del Betis y Máximo Perrone de Como intercambiaron golpes.

¿Cuál fue el resultado del partido? Como ganó el partido 3-2.

¿Qué dijo Sergi Altimira sobre el incidente? Mencionó que en este tipo de partidos no se debe cruzar la línea y que se debió priorizar lo futbolístico.

¿Cuándo se jugará el próximo partido de Como? Como se enfrentará al Barcelona el domingo en otro amistoso de pretemporada.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho