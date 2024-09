Israel bombardeó el comando central de Hezbollah en Beirut

Israel atacó este viernes el cuartel general de Hezbollah en Beirut, según informó el Ejército de ese país. El objetivo sería matar al líder del grupo terrorista, Hassan Nasrallah. Se trata de uno de los ataques más fuertes de los últimos cinco en la capital libanesa.

Medios de TV israelíes reportaron que el objetivo del bombardeo era Nasrallah, mientras que el Ejército no hizo comentarios para confirmarlo. Desde el movimiento chiita libanés informaron que su líder estaba "bien". Sin embargo, la fuerte explosión fue tan poderosa que destruyó ventanas y sacudió edificios a varios kilómetros al norte de Beirut.

El movimiento islamista libanés indicó que los bombardeos israelíes redujeron a escombros seis edificios en el suburbio sur de Beirut y que por lo menos dos personas murieron y 76 resultaron heridas.

"Los bombardeos israelíes arrasaron seis edificios", señalaron desde el Gobierno libanés, después de que el ejército israelí informara que había llevado a cabo "un bombardeo preciso" contra el cuartel general de la formación proiraní.

“Moments ago, the Israel Defense Forces carried out a precise strike on the Central Headquarters of the Hezbollah terror organization…taking the necessary action to protect our people so that Israeli families can live in their homes, safely and securely.”



Listen to IDF… pic.twitter.com/I4hbN7KkO8